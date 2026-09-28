Baraka lleva a los tribunales el proyecto Madrid Nuevo Norte por la venta de parcelas

Baraka Capital Group, S.L., ante la decisión de Crea Madrid Nuevo Norte de poner a la venta dos parcelas en Las Tablas Oeste el próximo mes de noviembre, ha llevado a los tribunales el acuerdo de la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid que aprobó definitivamente los Estatutos de la Entidad Urbanística Colaboradora de Coordinación de 'Madrid Nuevo Norte'.

La compañía solicita la anulación de este acuerdo en el procedure ordinario 377/2026, seguido ante el Tribunal de Instancia, Sección de lo Contencioso-Administrativo, Plaza nº 17. Además, Baraka ha requerido a la Junta de Compensación de Las Tablas que exija a Crea Madrid Nuevo Norte que informe sobre los procedimientos judiciales en curso que afectan, o pueden afectar, a su titularidad.

Baraka, junto a la Asociación de Reversionistas 'No Abuso', reclama el reconocimiento de sus derechos de reversión y la nulidad de la novación en 2018 del contrato de concesión del que había sido adjudicataria Crea Madrid Nuevo Norte y de la escritura de compraventa en diciembre de 2024 por la que se transmitieron a Crea Madrid Nuevo Norte dichas parcelas. Baraka y la asociación 'No Abuso' denuncian que esa transmisión se produjo sin la preceptiva autorización del Consejo de Ministros que exige el artículo 135.3 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

El Grupo Baraka también ha solicitado a la Junta de Compensación de Las Tablas Oeste que reconozca el carácter litigioso o controvertido de la titularidad de todas las fincas de Madrid Nuevo Norte incluidas en este ámbito. Por este motivo, reclama que dichas fincas se asignen de forma fiduciaria al Ayuntamiento de Madrid hasta que se determine quién acredita un mejor derecho sobre ellas.

Baraka destaca que, según la jurisprudencia, este paso es necesario para garantizar la validez de los proyectos de reparcelación de los cuatro ámbitos de Madrid Nuevo Norte y advierte de que, en caso de incumplimiento, ejercerá la acción pública para exigir el cumplimiento de la legislación y de la normativa territorial y urbanística.