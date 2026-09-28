Bruselas cambia otra vez las etiquetas de los envases: así quedan los productos eco o biodegradables

Desde este lunes, aquellos que vayan al supermercado, a una tienda de electrodomésticos o compren un producto por internet se encontrarán con nuevas etiquetas adaptadas a la última regla europea que obliga a los vendedores a ser más precisos con las menciones ambientales, la duración, la reparación, las actualizaciones y la garantía de los productos.

En la práctica, hay varios cambios que conviene tener en cuenta a la hora de comprar.

Cuidado con los productos 'eco', 'verdes' o 'biodegradables'

Una de las principales novedades afecta a las menciones ambientales. Un producto no podrá presentarse como "ecológico", "verde", "respetuoso con el medio ambiente" o "biodegradable" si no existe una justificación para esa afirmación.

Tampoco se podrá presentar como una ventaja del conjunto del producto algo que únicamente afecta a una de sus partes. Por ejemplo, si únicamente el envase contiene material reciclado, no se podrá utilizar esa característica para dar a entender que todo el producto es reciclado o tiene un beneficio ambiental que en realidad corresponde solo al envase.

Lo mismo ocurre con las afirmaciones de "neutralidad climática". La compensación de emisiones por sí sola no permitirá presentar un producto como si su consumo no tuviera impacto ambiental.

Duración y actualizaciones

Las nuevas reglas introducen más exigencias sobre cuánto duran y cómo de fácil es reparar un producto. Un vendedor no podrá afirmar que un artículo es reparable cuando en realidad no puede serlo y tampoco podrá facilitar información falsa sobre cuánto tiempo puede durar en condiciones normales de utilización.

En los productos que incorporen software, además, habrá que informar del periodo mínimo durante el que se recibirán actualizaciones, incluidas las de seguridad.

La regulación afecta especialmente a los productos digitales. El consumidor deberá ser informado si una actualización puede tener efectos negativos sobre el funcionamiento del producto, su batería o determinadas aplicaciones. Además, no podrá presentarse como imprescindible una actualización que únicamente sirva para introducir nuevas funcionalidades.

También afecta a las entregas

Otro elemento que habrá que buscar antes de comprar es la garantía. Los comercios deberán indicar mediante una etiqueta si el producto dispone de una garantía gratuita superior a los dos años que cubra todo el artículo. Esto permitirá distinguir los productos que ofrecen una garantía más larga de aquellos que se limitan al mínimo legal.

Las nuevas obligaciones alcanzan incluso a la forma de recibir determinados productos. Cuando sea posible, el consumidor tendrá que poder conocer opciones de entrega consideradas de menor impacto ambiental, como vehículos eléctricos, bicicletas de carga o envíos agrupados.