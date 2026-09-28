¿Tendrá suficiente gas Europa para pasar el invierno?

¿Se enfrenta Europa a un riesgo real de desabastecimiento de energía? ¿Tendrá el Viejo Continente suficiente gas para pasar el invierno? ¿A qué riesgos nos enfrentamos en materia energética en un momento en el que el precio de la electricidad y los carburantes no deja de subir y, como consecuencia de la guerra de Irán, también se dificulta el transporte de crudo?

Estas son preguntas que deberían responderse de manera efectiva antes de que sea demasiado tarde y, sin embargo, las autoridades europeas parecen no tener claro —o, en todo caso, no querer admitir públicamente cuál es la situación real— qué ocurriá. De hecho, tampoco los organismos internacionales, como la Agencia Internacional de la Energía, son capaces de anticipar qué sucederá, puesto que recurrentemente modifican sus previsiones de producción para los próximos meses.

¿Habrá desabastecimiento?

La Comisión Europea y los Estados miembros consideran que el suministro de gas de la Unión Europea se mantiene estable de cara al próximo invierno, pese a que los niveles de almacenamiento están por debajo de los registrados habitualmente en estas fechas. Concretamente, Bruselas asegura que los consumidores protegidos, entre ellos los hogares y determinados servicios esenciales, tienen garantizado el abastecimiento si se cumplen las condiciones previstas en la legislación europea.

Lo cierto es que la situación del almacenamiento ha sido analizada durante la última reunión del Grupo de Coordinación del Gas, organismo que reúne a las autoridades nacionales, la Comisión Europea y representantes del sector para evaluar el mercado y preparar la respuesta ante posibles dificultades de suministro. Así, tras el encuentro el Ejecutivo comunitario confirmó que los niveles de las reservas son inferiores a los registrados históricamente para esta época del año, aunque sostuvo que el suministro continúa siendo estable.

De este modo, Bruselas ha señalado que seguirá vigilando la situación "muy de cerca" junto con los Estados miembros y los operadores del mercado, especialmente ante la proximidad del invierno, cuando aumenta la demanda de gas para calefacción.

Al mismo tiempo, la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transporte de Gas (Entsog) ha presentado sus primeras conclusiones sobre las condiciones con las que la Unión Europea afrontará los próximos meses. Así las cosas, según las conclusiones trasladadas por Bruselas, cuando se cumplen las condiciones establecidas en la legislación europea, el suministro está garantizado para los consumidores considerados protegidos —entre los que se encuentran especialmente los hogares y determinados servicios esenciales—.

Ahora bien, aunque el Ejecutivo comunitario considera estable la situación actualmente, también mantiene abierta la posibilidad de adoptar medidas adicionales si se produce un deterioro del abastecimiento. "Si detectamos un problema de seguridad de suministro, por supuesto estamos dispuestos a considerar medidas adicionales, pero no voy a especular más al respecto", ha señalado la portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen.

Precisamente, la Unión Europea también está trabajado, al mismo tiempo, en una reforma del sistema de seguridad energética que podría llegar a permitir ajustes en el consumo de electricidad y gas, incluso poniendo en marcha apagones selectivos. Según informó El Economista, esta reforma sería una respuesta a distintos problemas, como las crisis de abastecimiento o los sabotajes.

De hecho, de acuerdo con la información publicada por este mismo medio, la activación de estos mecanismos quedaría limitada a situaciones en las que se cumplan tres requisitos: que exista una emergencia de carácter regional, que al menos dos autoridades competentes de la zona lo soliciten después de consultar con los operadores de transporte y que las previsiones indiquen que la situación podría agravarse si no se pone en marcha el plan.

De esta forma, en el sector del gas, la activación de la alerta permitiría aplicar recortes de consumo a través de mecanismos de mercado, poner en marcha sistemas de agregación de la demanda y adoptar medidas excepcionales para garantizar el almacenamiento. Así, entre las medidas previstas se incluyen nuevas subastas, reducciones en las tarifas de almacenamiento, la posibilidad de designar a un operador de último recurso para completar el llenado de las instalaciones y la obligación de mantener ocupada la capacidad contratada hasta el 1 de noviembre.

Con todo, cabe destacar que el abastecimiento de petróleo no sólo depende de la cantidad de crudo disponible. Y es que, como destacamos en Libre Mercado, según la Agencia Internacional de la Energía la capacidad de refino de petróleo está "al límite". De este modo, el organismo alertaba de que "con la disminución de las reservas y el sistema mundial de refinación al límite, la necesidad de avanzar en la resolución del conflicto en Oriente Medio —y de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya lleva cinco años— es mayor que nunca para evitar una mayor contracción del mercado y la destrucción de la demanda".

Esto es algo de lo que también informó el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, quien ha llegado a asegurar que que el problema actual del mercado energético europeo está, precisamente, en la falta de capacidad de refino para convertir el crudo en los productos que utilizan hogares y empresas.