CEOE traslada a la Organización Internacional de Empleadores su oposición a la candidatura de Yolanda Díaz a la OIT

La Organización Internacional del Trabajo busca un director general para los próximos cinco años. Al actual, el togolés Gilbert F. Houngbo, se le acaba el tiempo aunque ha vuelto a presentar su candidatura. Houngbo se convirtió en marzo de 2022 en el primer africano en ocupar el cargo. Ahora, una de sus dos contrincantes es la ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz. El tercero es el excanciller de Perú y politólogo Javier González-Olaechea quien ha decidido optar al cargo prácticamente por sorpresa al presentar su candidatura pocas horas antes de vencer el plazo y tras testar las posibilidades de los otros dos candidatos.

Díaz busca convertirse en la primera directora mujer del organismo cuyo objetivo es impulsar y defender el trabajo en todo el mundo. "Soy mujer. Sé lo que es estar al mando de un mundo en crisis", expresó el miércoles desde Ginebra, en un acto público en el que los tres candidatos tuvieron que presentar las líneas generales que tienen pensadas para la OIT. En el caso de la vicepresidenta segunda española, Yolanda Díaz, centró su discurso en la importancia del multilateralismo, en sanear las cuentas de la OIT (que acumula un déficit superior a los 300 millones de dólares), en acabar con el problema de la productividad y defender el diálogo social. Pero en esta última declaración de intenciones, tocó en hueso. Y es que Díaz lleva al mando del Ministerio de Trabajo desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez la nombró en 2020 como parte de la cuota Podemos en el primer Ejecutivo de coalición.

Sin embargo, desde entonces, Díaz ha protagonizado sonados desencuentros con los empleadores. Concretamente con la CEOE y su presidente Antonio Garamendi, que el 1 de octubre iniciará su tercer mandato al frente de la patronal. La reducción de la jornada laboral, las consecutivas alzas del Salario Mínimo Interprofesional o el endurecimiento del registro horario, han sido los enfrentamientos más sonados de los últimos años. Por eso la CEOE ha trasladado a los empleadores europeos que no son partidarios de la elección de Díaz. Y es que los empresarios votan en la elección de la Dirección General de la OIT a través de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) con 14 votos en los comicios del próximo 16 de noviembre. Los mismos que la representación de los sindicatos internacionales. A los que habrá que sumarle los 28 votos de los países miembros. Pero hasta que llegue la fecha fuentes de la CEOE explican a Libre Mercado que no comparten la candidatura: "Votaremos no. Hemos hecho una petición en contra". Denuncian que Yolanda Díaz presuma de haber logrado 30 grandes acuerdos en el ámbito del diálogo social cuando la mayoría de ellos se produjeron en la primera legislatura, antes de la pandemia del covid-19. "Casi todos fueron anteriores a la reforma laboral", lamentan recordando que después solamente se ha firmado el relativo a la lucha contra el acoso del colectivo LGTBIQ+.

El resto de legislación laboral ha llegado en forma de 416 cambios normativos que afectan al mercado de trabajo y que se han hecho a espaldas de los empresarios. Fuentes de la CEOE recuerdan también que Yolanda Díaz es la misma ministra que fue amonestada (al extenderlo a todo el Ejecutivo) por la propia Organización Internacional del Trabajo en 2024, por incumplir el diálogo social.