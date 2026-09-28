Cuando Pedro Sánchez se reunió con BlackStone o LoneStar para ofrecer España como lugar de inversión inmobiliaria

Para Pedro Sánchez el desahucio de Maricarmen ha supuesto un pretexto para seguir interviniendo el mercado de la vivienda en España. Es más, este martes pretende aprobar su real decreto-ley. Sin embargo, en 2021, Sánchez tenía una postura muy diferente sobre la situación de la vivienda en España, ya que vendía que España era un destino atractivo para fondos de inversión como Blackstone o Lone Star.

En Libertad Digital se han publicado las mentiras de Sánchez a propósito de la construcción de inmuebles destinados a alquiler asequible. Pero cuando tan solo llevaba tres años en La Moncloa acudió en viaje oficial a Nueva York para captar inversores que ahora califica de "fondos buitre". Entre las medidas que contempla su decreto se halla, por ejemplo, la prohibición de la "compra especulativa por parte de los fondos buitre".

La página web de La Moncloa, además, publicó el vídeo en el que Sánchez se reunía con "las principales gestoras de inversiones y fondos de capitales riesgo de Nueva York". Entonces, para el presidente del Gobierno, era importante reforzar las relaciones comerciales con Estados Unidos, así como mostrar a esos fondos que en España tendrían la seguridad jurídica para convencerles de que invirtieran en España. Cinco años después, Estados Unidos y los fondos de inversión representan, al menos para el Ejecutivo, una amenaza.

A aquella reunión asistieron Kathleen McCarthy, copresidenta mundial de la división inmobiliaria de Blackstone y Phil Gramm, vicepresidente de Lone Star. En concreto, Blackstone tenía en 2023 en torno a 40.000 viviendas en propiedad en España, pero la inseguridad jurídica obligó al fondo a empezar a vender sus inmuebles y reducir su cartera. En la reunión también estaban representantes de Morgan Stanley, Soros Fund o JP Morgan. Curiosamente, pactó con Bildu y Esquerra Republicana una nueva Ley de Vivienda que interviene los precios del alquiler, limita el precio de los "grandes tenedores". Además, la ley estaba paralizada desde un año antes, 2022.

En las resoluciones del PSOE de octubre de 2021, tan solo tres meses después de compartir con "las principales gestoras de inversiones" y defender que España era un buen destino para la inversión inmobiliaria, los socialistas afirmaban que "es imperativo contrarrestar desde la intervención pública el creciente poder de los fondos de inversión". Cualquier conocedor de las dinámicas del sanchismo podría atribuir esta contradicción a un cambio de opinión o, por el contrario, a una lucha incesante por mantenerse en el poder.