Expropiaciones, contratos indefinidos e indemnizar a los inquilinos: las propuestas del decreto que cercan a Sánchez

Expropiaciones, congelación de alquileres, contratos indefinidos y prohibiciones de los desahucios. Las propuestas de la izquierda para el decreto de vivienda que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende aprobar mañana martes amenazan todavía más a la propiedad privada.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez está apurando las últimas horas antes del Consejo de Ministros de mañana para cerrar un texto que convenza a sus socios. Por un lado está Junts, que en enero de este año ya tumbó junto al PP el decreto antidesahucios con el que el Gobierno quería prorrogar hasta 2026 la prohibición de desahucios de okupas e inquilinos morosos (inquiokupas) considerados "vulnerables".

Como venimos contando en Libre Mercado, esa dudosa calificación de vulnerabilidad lleva en vigor desde el año 2020 y ha secuestrado las casas de decenas de miles de propietarios en nuestro país causándoles graves daños económicos y psicológicos. Los independentistas se negaban a que siguiera vigente,

Por otro lado, está la posición de Sumar (que forma parte del Gobierno), Podemos, y el Sindicato de Inquilinas, los cabecillas de la acampada en Sol, que coinciden en intervenir todavía más el mercado del alquiler, aunque con distintos grados de exigencia.

Por ejemplo, el Sindicato de Inquilinas clama por la aprobación de lo que ha bautizado como El Decreto Maricarmen, que incluye las siguientes medidas para que "no haya ninguna Maricarmen más".

Renovación automática de los contratos de alquiler: "para acercarnos a los contratos indefinidos de Europa" asegura esta asociación. La medida pretende renovar otra vez por "5 o 7 años" los contratos que acaben "a no ser que el casero tenga razón justificada para no renovarte" y, además, tendría que indemnizar al inquilino "como los contratos laborales indefinidos" aseguran.

"para acercarnos a los contratos indefinidos de Europa" asegura esta asociación. La medida pretende renovar otra vez por "5 o 7 años" los contratos que acaben "a no ser que el casero tenga razón justificada para no renovarte" y, además, tendría que indemnizar al inquilino "como los contratos laborales indefinidos" aseguran. Reforma de la LAU: "regular alquileres de temporada, de habitaciones, asegurar la devolución de la fianza de manera ágil y que, cuando algo se rompe en la casa, lo podamos arreglar y descontarlo del alquiler para no depender de los caseros"

"regular alquileres de temporada, de habitaciones, asegurar la devolución de la fianza de manera ágil y que, cuando algo se rompe en la casa, lo podamos arreglar y descontarlo del alquiler para no depender de los caseros" Congelación de los alquileres: que no se puedan actualizar ni al IPC. "IPC al 0%", dicen.

que no se puedan actualizar ni al IPC. "IPC al 0%", dicen. Prohibición de los desahucios.

Expropiar a los grandes tenedores y crear un parque de vivienda fuera del mercado para acabar con los desahucios.

"El PSOE y Junts han estado negociando a nuestras espaldas medidas descafeinadas y vacías, y si mañana no se aprueba el Decreto Maricarmen como lo necesitamos las calles, estaremos permitiendo que el fascismo y la ultraderecha avance cada vez más", ha avisado la líder del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu.

Por tanto, si los planes de esta asociación que promueve la acampada en Sol salieran adelante el Gobierno estaría restringiendo todavía más la capacidad de los propietarios para decidir sobre sus viviendas.

En una línea ligeramente más moderada al Sindicato de Inquilinas va Sumar. El partido fundado por Yolanda Díaz exige "la expropiación del piso de Maricarmen", la prórroga de los contratos de los alquileres por dos años y la regulación del alquiler por habitaciones.

Por el lado de Podemos también hay coincidencias. La formación morada reclama "bajar por ley el precio de los alquileres, prohibir la compra de viviendas que no sea para vivir, expropiar viviendas de los fondos buitre para ponerlas en alquiler social y prohibir los desahucios sin alternativa habitacional", ha recordado Pablo Fernández.

Ambigüedad en el PSOE

A primera hora de la mañana, los socialistas se han limitado a informar de una lista de medidas liberticidas que estarían dispuestos a aprobar, pero sin dar detalles. Son 10:

1. Protección ante los desahucios. "Para que no haya una sola Maricarmen más".

2. Prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre. "Porque las viviendas son para vivir".

3. Estabilización de los contratos de alquiler. "Para proteger a las personas que viven en comunidades en las que no se aplica la Ley de Vivienda frente a subidas abusivas, así como al conjunto de la población frente a las renovaciones".

4. Regulación del alquiler de temporada. "Para acabar con el fraude en los contratos de corta duración".

5. IVA a los pisos turísticos. "Para que tributen como lo que son, un negocio, y para frenar su proliferación".

6. Bonificaciones fiscales para personas inquilinas. "Para rebajar el esfuerzo económico de manera inmediata".

7. Bonificaciones fiscales para quienes bajen el precio del alquiler. "Para incentivar que bajen los alquileres".

8. Ayudas a la compra de la primera vivienda. "Para ayudar a las personas que quieren adquirir una vivienda, pero no tienen ahorros".

9. Blindaje del parque estatal de vivienda. "Para que nunca más una vivienda pagada con el dinero de todos acabe en manos de especuladores".

10. Bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente. "Porque la regulación se tiene que acompañar con la ampliación del parque de vivienda asequible".

Fuentes socialistas explican que "la concreción de estos puntos sigue en negociación. El Gobierno está afanándose en construir un acuerdo entre los grupos parlamentarios que responda al clamor social y mejore el acceso a la vivienda de la ciudadanía".

De hecho, por la tarde han filtrado un borrador del Real Decreto Ley que incluye más bonificaciones fiscales a caseros e inquilinos, limitar las actualizaciones de renta al 2%, prórroga de 2 años más en los contratos o la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2028 de los desahucios de personas "vulnerables".

Los caseros, cercados

Detrás de todas estas propuestas está en cuestión la capacidad del propietario para decidir sobre un inmueble que es suyo. Así, se pretende dificultar que los caseros puedan recuperar su vivienda, actualizar libremente las condiciones de un contrato o decidir a quién se la alquila. Y todo ello, mientras el principal problema de los precios, que es la falta de oferta, no está en ninguna de las propuestas,.