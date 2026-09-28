Fedea calcula que hay jubilados que cobran 100.000 euros más de lo cotizado

Un reciente estudio de Fedea ha puesto de manifiesto la generosidad del sistema público de pensiones para los actuales jubilados. Las principales conclusiones de este trabajo son que los hombres que se han jubilado en 2023 cobrarán, en mediana, 50.000 euros más de lo cotizado durante toda su vida, mientras que en el caso de las mujeres esta cantidad se eleva hasta los 103.000 euros. A continuación, te explicamos las claves de este análisis.

Esta es una de las conclusiones a las que llegan Ahmed Ación López y Carlos Vidal-Meliá, autores del estudio de Fedea NDC Benchmarking of Spanish Pensions: Disability, Survivor Reversibility and Hidden Redistribution, publicado este mismo mes. El trabajo se elabora a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) de 2015 a 2023, unos datos de la Seguridad Social.

Hombres y mujeres reciben más de lo cotizado

Según este estudio, el hombre típico que se jubiló en 2023 había aportado al sistema, en valor actual, unos 190.000 euros a lo largo de su vida laboral, y recibirá una pensión cuyo valor estimado hasta el final de su vida ronda los 240.000 euros. En el caso de las mujeres, la aportación equivalente se sitúa en unos 127.000 euros y lo que percibirán vale unos 230.000, entre otras razones porque su esperanza de vida es mayor.

Con "valor actual" se quiere decir que todo se cuenta en euros de hoy. Un euro de 1990 no compra lo mismo que un euro de 2026, y un euro que cobrarás en 2040 tampoco. Por eso el estudio hace dos ajustes: las cotizaciones de entonces se traen a hoy (como si hubieran crecido con la economía) y las pensiones futuras se descuentan a hoy (un euro de dentro de veinte años vale menos que uno en la actualidad).

Por ejemplo, imaginemos que un trabajador cotizó en 2002 unos 100 euros al mes. El cálculo no apunta esos 100 euros tal cual: se pregunta cuánto serían hoy si esa cantidad hubiera evolucionado como el PIB (el crecimiento de la economía y los precios). Al otro lado ocurre lo contrario. Si alguien tiene derecho a 1.000 euros al mes de pensión durante los próximos 15 años, no se suman 1.000 × 12 × 15. Se estima qué cantidad de 2026 equivaldría a esa renta futura. Así se compara lo aportado y lo que se va a cobrar en la misma moneda (euros de ahora), sin mezclar cuotas de hace veinte años con pagas que aún no han llegado.

Los hombres un 28% más y las mujeres un 71% más

Por otro lado, el trabajo señala que los hombres que se jubilaron en 2023 (sin contar la pensión de viudedad) reciben 1,28 euros de pensión por cada euro aportado, un 28% más. Las mujeres reciben 1,71 euros por cada euro aportado, un 71% más. Si se incluye la viudedad, la relación queda en 1,27 euros por euro en los hombres y 1,47 en las mujeres.

En las pensiones de incapacidad permanente de ese mismo año, sin viudedad, los hombres perciben 2,11 euros por cada euro cotizado y las mujeres, 3,48. Es decir, ellos reciben un 111% más de lo aportado y ellas, un 248% más.

Así pues, según este estudio la generosidad del sistema público de pensiones está más que probada, ya que resulta extremadamente rentable para quienes están disfrutando de una pensión contributiva en la actualidad, puesto que se recibe sustancialmente más de lo que se aportó a lo largo de la vida laboral.