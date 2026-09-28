Hacienda entorpece la investigación a Zapatero en el Senado y rechaza entregar sus datos fiscales

El Ministerio de Hacienda de Arcadi España se niega a facilitar al Senado la documentación solicitada sobre el patrimonio de José Luis Rodríguez Zapatero. El PP reclamó la información fiscal, su declaración del Impuesto de Patrimonio y las sociedades mercantiles en las que tenga alguna participación, desde el año 2011 al 2025. Lo hizo en el marco de la investigación que lleva a cabo en la Comisión SEPI.
La respuesta del Departamento, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, ha sido negativa, asegurando que se trata de datos "confidenciales" y "reservados". En una larga justificación de cinco páginas, Hacienda concluye que no se cumplen los requisitos por los que este Departamento tiene la obligación de facilitar la información a la Comisión de Investigación.
Tanto la Constitución como la Ley General Tributaria del año 2003 recogen como excepción al deber de reserva de los datos tributarios cuando se trata de "colaborar con las comisiones parlamentarias de investigación", siempre que se den tres supuestos: cuando se refieran a personas que hayan desempeñado un cargo público; cuando el objeto de investigación tenga relación con el desempeño de sus cargos; y cuando la comisión entienda que sin esos datos no es posible cumplir su función.
Según Hacienda, aunque se cumple el primer supuesto, dado que Zapatero fue presidente del Gobierno, no se cumple el segundo. Sin embargo, la ley no recoge que sean excluyentes entre sí, ni que deban cumplirse todas las condiciones a la vez. Cabe destacar, además, que el expresidente ha vinculado las joyas de su despacho con su etapa como presidente, al decir que fueron un regalo de Arabia Saudí en 2007, por lo que la investigación sí tendría relación con su cargo.
Tampoco sobre Tubos Reunidos
El PP pidió también el expediente sobre el retraso en la devolución de 10 millones de euros de préstamo por parte de Tubos Reunidos, rescatada en 2021 por la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda. La empresa está señalada por la UCO como beneficiaria de los contactos entre la cloaca del PSOE y el PNV. El Departamento de España rechaza, también, esta solicitud porque no la considera "jurídicamente procedente" y "supondría una vulneración directa del régimen legal de reserva".
De esta forma, se niega a entregar ninguno de los documentos pedidos por el grupo del PP de Alicia García en la Comisión de Investigación SEPI, dificultando con la decisión que se pueda seguir indagando sobre el incremento patrimonial de Zapatero o la relación de sus negocios con el Gobierno de Sánchez. Impide, además, que se pueda avanzar sobre las empresas rescatadas y la relación con la cloaca del PSOE.