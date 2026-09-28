Hacienda entorpece la investigación a Zapatero en el Senado y rechaza entregar sus datos fiscales

El Ministerio de Hacienda de Arcadi España se niega a facilitar al Senado la documentación solicitada sobre el patrimonio de José Luis Rodríguez Zapatero. El PP reclamó la información fiscal, su declaración del Impuesto de Patrimonio y las sociedades mercantiles en las que tenga alguna participación, desde el año 2011 al 2025. Lo hizo en el marco de la investigación que lleva a cabo en la Comisión SEPI.

Trama Sepi La trama Sepi —Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dependiente del Ministerio de Hacienda— es una macrocausa de corrupción que afecta presuntamente a la legalidad de cuatro de los rescates otorgados por el organismo y mantiene imputados a sus tres últimos presidentes —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda—, todos ellos nombrados desde que Pedro Sánchez llegó al poder y con María Jesús Montero como ministra de Hacienda. Las investigaciones judiciales, con la colaboración de la UCO y de la UDEF, han encontrado ya irregularidades por un importe de 760 millones repartidos por la Sepi en ayudas canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), superando el desvío que se produjo en el macrocaso de corrupción de los ERE en Andalucía. La trama Sepi ha escalado por el caso Leire —o de la cloaca del PSOE— y sus relaciones con el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, que ha precipitado la imputación de Gualda por Tubos Reunidos. A esta compañía se suman los préstamos otorgados por el Gobierno a Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera, todos provenientes del FASEE, que se dotó con 10.000 millones de euros para rescatar empresas durante la pandemia y donde algunos, presuntamente, aprovecharon para hacer negocios corruptos que ahora están bajo investigación. Además, las empresas que resultaron beneficiadas con las ayudas de la Sepi no cumplían, supuestamente, con los criterios principales establecidos para la concesión de las mismas, como que fuesen estratégicas en sus sectores respectivos y solventes. Entre los nuevos investigados por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en la trama Sepi se encuentran varios implicados en el caso Forestalia, como su expresidente Fernando Samper y sus supuestos testaferros, Eduardo y Roberto Pérez Águeda. También está investigado el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga. Este cargo se encuentra ahora en manos del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que "los investigadores calculan que en esta trama corrupta se alcanzará el centenar de imputados y testigos, que serán citados a declarar por el juez Santiago Pedraz. La instrucción del caso se encuentra en una fase muy incipiente" Leer más

La respuesta del Departamento, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, ha sido negativa, asegurando que se trata de datos "confidenciales" y "reservados". En una larga justificación de cinco páginas, Hacienda concluye que no se cumplen los requisitos por los que este Departamento tiene la obligación de facilitar la información a la Comisión de Investigación.

Tanto la Constitución como la Ley General Tributaria del año 2003 recogen como excepción al deber de reserva de los datos tributarios cuando se trata de "colaborar con las comisiones parlamentarias de investigación", siempre que se den tres supuestos: cuando se refieran a personas que hayan desempeñado un cargo público; cuando el objeto de investigación tenga relación con el desempeño de sus cargos; y cuando la comisión entienda que sin esos datos no es posible cumplir su función.

Según Hacienda, aunque se cumple el primer supuesto, dado que Zapatero fue presidente del Gobierno, no se cumple el segundo. Sin embargo, la ley no recoge que sean excluyentes entre sí, ni que deban cumplirse todas las condiciones a la vez. Cabe destacar, además, que el expresidente ha vinculado las joyas de su despacho con su etapa como presidente, al decir que fueron un regalo de Arabia Saudí en 2007, por lo que la investigación sí tendría relación con su cargo.

Tampoco sobre Tubos Reunidos

El PP pidió también el expediente sobre el retraso en la devolución de 10 millones de euros de préstamo por parte de Tubos Reunidos, rescatada en 2021 por la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda. La empresa está señalada por la UCO como beneficiaria de los contactos entre la cloaca del PSOE y el PNV. El Departamento de España rechaza, también, esta solicitud porque no la considera "jurídicamente procedente" y "supondría una vulneración directa del régimen legal de reserva".

De esta forma, se niega a entregar ninguno de los documentos pedidos por el grupo del PP de Alicia García en la Comisión de Investigación SEPI, dificultando con la decisión que se pueda seguir indagando sobre el incremento patrimonial de Zapatero o la relación de sus negocios con el Gobierno de Sánchez. Impide, además, que se pueda avanzar sobre las empresas rescatadas y la relación con la cloaca del PSOE.