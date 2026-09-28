"Illa Siberia": los 42 pisos de alquiler asequible de Sánchez en Barcelona

El presidente del Gobierno ha visitado Barcelona este lunes, donde ha protagonizado la entrega de llaves de 42 pisos de alquiler a precios asequibles en el barrio del Poblenou, el de la Villa Olímpica. La promoción tiene el nombre de "Illa (Isla) Siberia", pero no es un homenaje al presidente de la Generalidad, Salvador Illa.

Emplazado en la calle Badajoz de Barcelona, el inmueble "es fruto del modelo de promoción delegada impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, que permite desarrollar vivienda asequible sin renunciar a la titularidad pública del suelo. En este caso, el terreno municipal se ha cedido durante 75 años para que una entidad privada impulse la construcción y gestión de las viviendas, que en el futuro pasarán a formar parte del parque público municipal". El entrecomillado responde a un texto de la web del Ayuntamiento de la Ciudad Condal.

En plenas negociaciones con sus dispersos socios de investidura, Pedro Sánchez ha girado visita a Barcelona para presidir un acto del grupo mediático del conde de Godó, uno de sus principales pilares editoriales. Casualidad o no, uno de los actos de relleno de la agenda de Sánchez ha sido la inauguración de la modesta promoción de vivienda.

"La promoción ha contado con una inversión superior a los 7,9 millones de euros y una aportación de más de 1,5 millones procedente de los fondos europeos Next Generation. Las viviendas, de entre 61 y 72 metros cuadrados aproximadamente, ofrecerán alquileres asequibles de entre 429 y 501 euros mensuales, a los que habrá que sumar los correspondientes gastos comunitarios", señala el Ayuntamiento.

Sánchez no se ha referido explícitamente al caso de Maricarmen —María del Carmen Ábalos—, la mujer de 87 años desahuciada la pasada semana en Madrid, pero ha hecho constar que "tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda". Los pisos son una iniciativa de la empresa Coyoacan de Jaume Roures y la fundación Hàbitat3. El nombre de Siberia hace alusión a la antigua fábrica de hielo que existía en el lugar.

Protestas y cortes de calles

La visita de Sánchez a Barcelona ha quedado marcada por las protestas convocadas por el Sindicato de Inquilinas de Cataluña y que han congregado a decenas de activistas en cortes de calles que se han sucedido durante todo el día en la capital catalana. Las vías más afectadas por la mañana han sido la Avenida Meridiana y la calle de Córcega. Por la tarde ha habido cortes en la Avenida Diagonal por una concentración de protesta frente al Palacio de Congresos, donde se celebraba el acto del grupo Godó presidido por Sánchez.