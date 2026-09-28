La falta de profesionales dispara el sueldo de instaladores y electricistas ante el envejecimiento

El sector de la formación técnica y los oficios calificados en España han irrumpido con fuerza en el debate laboral sobre el futuro del empleo. Expertia Formación destaca que la alta demanda empresarial de profesionales en instalaciones técnicas está elevando los salarios de entrada de perfiles que no requieren titulación universitaria previa. Esta perspectiva de mercado se ve respaldada por las proyecciones oficiales del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, que en su informe de tendencias anticipa un cambio estructural donde el 80% del empleo que se genere en la próxima década será por reposición debido a la falta de relevo generacional.

El déficit de mano de obra cualificada en actividades como la electricidad, la climatización o las energías renovables está tensionando las ofertas salariales del mercado privado. Según los datos recabados en ofertas de empleo por Expertia Formación, puestos como el de electricista alcanzan los 2.600 euros al mes, el de técnico en climatización se sitúa en 2.500 euros al mes y el de instalador de placas solares llega a los 2.800 euros al mes.

@expertiaformaciones ¿Cuáles son los trabajos mejor pagados en España actualmente? Aunque muchas personas piensan en empleos de oficina, la falta de profesionales cualificados ha aumentado los sueldos y las oportunidades laborales en oficios técnicos como electricista, fontanero, soldador, técnico de climatización o instalador de placas solares. #oficios #dinero #trabajo #trabajoespaña #españa ♬ sonido original - Expertia

La radiografía oficial del SEPE

El informe del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) confirma que las ocupaciones técnicas y de oficios figuran entre las que presentan mejores perspectivas de contratación tanto por cuenta ajena como por la vía del autoempleo. Profesiones como electricistas, albañiles, fontaneros y especialistas en eficiencia energética se consolidan como áreas prioritarias para absorber la demanda derivada de la rehabilitación energética y el despliegue de infraestructuras impulsado por los fondos europeos.

El organismo público adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social señala que el principal cuello de botella de la economía española radica en la tasa de vacantes sin cubrir. Los motivos principales señalados por el tejido empresarial son la falta de formación técnica específica, la carencia de experiencia previa y la falta de relevo generacional derivada del progresivo envejecimiento de las plantillas.

Impacto de la tecnología y la IA

El análisis prospectivo del SEPE advierte de que dos de cada diez empleos en España están afectados por la inteligencia artificial. Sin embargo, la adopción tecnológica no actúa como elemento sustitutivo en los oficios manuales o de instalación técnica, sino que complementa el desempeño del profesional e incrementa la productividad empresarial.

Desde Expertia Formación subrayan la necesidad de adaptar la formación profesional práctica a las acreditaciones y certificaciones oficiales homologadas que exige la normativa para ejercer en sectores clave. La capacitación en competencias técnicas aplicadas a situaciones reales se posiciona así como el pilar fundamental para garantizar la inserción laboral inmediata frente al déficit de cobertura de puestos de trabajo en el tejido productivo.