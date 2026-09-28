La mitad de las familias en alquiler en España nunca podrá pagar la entrada de una casa

Sobre el problema de la vivienda y la dificultad que tienen muchos hogares para convertirse en propietarios mientras viven de alquiler se ha hablado tanto en los medios de comunicación y en la esfera política que corremos el riesgo de no entender qué supone realmente, en la práctica, la situación que estamos viviendo. Esto significa que muchos hogares que hoy viven de alquiler jamás llegarán a tener una casa en propiedad.

Así lo pone de relieve un estudio publicado hace unos meses bajo el título ¿Comprar o alquilar? Los efectos económicos y redistributivos de las restricciones financieras en el mercado de la vivienda en España, de Ana Fernández, Alejandra Martínez y Pablo Valero. Este trabajo analiza, entre otras cuestiones, cuánto tiempo tardarían los hogares que hoy viven de alquiler en reunir la entrada de una casa y convertirse así en propietarios.

¿Cuánto tiempo se tarda en ahorrar para la entrada?

Este estudio hace una simulación a partir de los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2023. Toma a los hogares que viven de alquiler, asume que destinan el 24% de su renta al alquiler y que ese alquiler equivale al 7% del precio de la vivienda. A partir de ahí, estima el valor de la casa que les correspondería y calcula cuánto tendrían que ahorrar para cubrir en torno al 30% de ese precio: la entrada más los impuestos y gastos de compraventa.

En el siguiente gráfico se puede ver cuántos años tardarían los hogares que hoy viven de alquiler en reunir la entrada de una vivienda con su ahorro:

Como se puede ver, a los cinco años a partir de esta Encuesta de Presupuestos Familiares de 2023, el 70% de los hogares seguiría sin haber podido ahorrar para pagar la entrada de una vivienda; sólo el 30% lo habría conseguido. A los 10 años, el 5% de los hogares en alquiler aún no habría reunido el dinero suficiente para pagar la entrada; sólo el 45% lo habría logrado.

Pasados los 30 años, un 50% seguiría sin poder pagar la entrada, mientras que el otro 50% ya sí podría. Por último, a los 40 años, el 47% de los hogares que hoy viven de alquiler seguiría sin acumular el dinero para pagar la entrada de una vivienda y, según este estudio, no tendría acceso real en la práctica.

A los 30 años, el 50% no tendrá el dinero para la entrada

Estos datos muestran hasta qué punto es casi una misión imposible acceder a la compra de una vivienda mientras se vive de alquiler, ya que el dinero que se consigue ahorrar cada año apenas sirve para acercar el momento de esa compra y da la sensación de que, aunque se ahorra, cada vez se está más lejos de comprarse una casa.

Lo peor es que hablamos del dinero necesario para dar la entrada de un piso, algo que, para quien vive de alquiler, llevaría casi tanto tiempo como una hipoteca. También hay que subrayar que este trabajo asume que los hogares destinan un 24% de su renta al pago del alquiler, un esfuerzo que en algunas ciudades y zonas más tensionadas es realmente más elevado.

En vista de estos datos, convendría que nuestros políticos se pusieran de verdad manos a la obra para solucionar este problema y dejaran de agravarlo con las mismas políticas que nos han llevado a esta situación. Desgraciadamente, esto no es algo que el actual Gobierno esté dispuesto a hacer.