Moeve y Emerita Resources se alían para usar el primer diésel 100% renovable en la minería

Las compañías Moeve y Emerita Resources han rubricado un acuerdo pionero en nuestro país para implementar el uso de diésel cien por cien renovable, conocido como HVO, a escala industrial dentro del sector de la minería. Esta alianza estratégica subraya el compromiso de ambas empresas con la innovación tecnológica y el desarrollo industrial eficiente, marcando un hito en la modernización de las infraestructuras mineras nacionales.

A través de este convenio, Moeve se consolida como el proveedor preferente de este biocombustible de segunda generación. La producción de este recurso energético se lleva a cabo en las instalaciones que la compañía posee en la localidad de Palos de la Frontera, en la provincia de Huelva, fortaleciendo así el tejido industrial andaluz y generando un impacto positivo en la economía de la región.

El destino de este combustible renovable será el proyecto Iberian Belt West (IBW), una iniciativa liderada por Emerita Resources que se sitúa también en tierras onubenses, concretamente entre los municipios de Puebla de Guzmán y Paymogo. Su aplicación práctica se centrará tanto en la maquinaria pesada empleada para las labores de construcción y explotación del complejo minero, como en la logística y el transporte pesado de los concentrados minerales.

Una de las grandes ventajas de este diésel renovable radica en su capacidad para reducir hasta en un 90% las emisiones de dióxido de carbono en todo su ciclo de vida frente al gasóleo tradicional. Además, su principal valor añadido es la total compatibilidad con los motores diésel actuales, lo que permite descarbonizar sectores de difícil electrificación —como el transporte pesado, marítimo o aéreo— sin necesidad de realizar costosas inversiones para sustituir la flota de maquinaria existente.

Según las estimaciones técnicas del proyecto, la incorporación de este biocombustible durante las fases de construcción y explotación minera logrará evitar la emisión de aproximadamente 2.600 toneladas de CO2 anuales. Para poner esta cifra en perspectiva, equivale a la absorción anual de dióxido de carbono que realizarían unos 170.000 árboles, o a las emisiones generadas por un camión al recorrer una distancia de tres millones de kilómetros.

Este tipo de acuerdos demuestra cómo la iniciativa privada y el libre mercado aportan soluciones innovadoras y eficaces para afrontar los retos energéticos actuales. Frente a las imposiciones regulatorias o las normativas asfixiantes, el desarrollo de combustibles como el HVO evidencia que la rentabilidad económica y el avance tecnológico son las mejores herramientas para optimizar los procesos industriales sin comprometer la competitividad del sector minero, fundamental para el progreso de la nación.