Los rostros de los cabecillas de la acampada en Sol: colegios de élite y universidades privadas

Desde hace varios días se produce una acampada en la Puerta del Sol de Madrid en la que cientos de personas exigen al Gobierno medidas "contra la especulación" y que no se repitan casos como el de Maricarmen, del que ya hemos hablado sobradamente en este medio. Este intento de reproducir el 15-M de 2011 lo encabezan ahora los llamados sindicatos de inquilinas, con caras que ya han aparecido aquí, como la activista Valeria Racu. En este artículo tratamos de conocer mejor a los rostros más visibles de este movimiento.

La portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Valeria Racu, nació en Moldavia en abril de 1995 y llegó a España con sólo cinco años, tal y como relató en una entrevista para el diario El País en el año 2021. Esta activista dedicó varios años a la interpretación en televisión. Entre 2009 y 2014 participó en series como Doctor Mateo, Hospital Central y El tiempo entre costuras.

La historia de Valeria Racu

Entre 2012 y 2014 estudió en el colegio privado internacional United World Colleges gracias a una beca de la Fundación La Caixa. De 2016 a 2019 cursó el grado de Antropología Social en la School of Oriental and African Studies de la Universidad de Londres. Durante su estancia en la capital británica participó en una huelga de alquileres de estudiantes y actuó como portavoz ante medios como el Financial Times.

Desde 2022 aparece como portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. En los últimos años ha intervenido en diversos medios de comunicación atacando a los propietarios de vivienda y defendiendo la inquiokupación, como ya mostramos aquí en su momento. En los últimos días ha vuelto a adquirir protagonismo al aprovechar el revuelo del caso de Maricarmen y liderar, junto con Alicia del Río, la acampada en la Puerta del Sol, donde exigen al Gobierno que apruebe un real decreto para intervenir aún más el mercado de vivienda y que convierta los contratos de alquiler en indefinidos.

¿Quién es Alicia del Río?

Alicia del Río es otra portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, junto con Valeria Racu. De esta activista hay menos información pública que de Racu. No obstante, gracias a su perfil de LinkedIn sabemos que Alicia del Río cursó un año de intercambio en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, mientras estudiaba el grado en Psicología en la Universidad Pontificia Comillas, universidad privada y católica.

Entre 2017 y 2019 hizo un máster en Psicología de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid y, entre 2018 y 2019, el máster en Formación del Profesorado en la misma universidad. También sabemos que trabajó cuatro años como orientadora de secundaria en la educación pública madrileña, aunque es de Valladolid.

La activista también ha sido portavoz de Menos Lectivas, una asamblea de profesorado de la escuela pública no universitaria de Madrid que reclama, entre otras cosas, menor carga lectiva y una subida salarial. Ha sido en 2026 cuando ha adquirido mayor presencia en los medios de comunicación, a diferencia de Valeria Racu. Se desconoce desde cuándo pertenece al Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Fernando de los Santos, un nieto de marqués

Por otro lado, está Fernando de los Santos Menéndez, otro portavoz de este sindicato. En su caso sí se sabe que milita en el Sindicato de Inquilinas de Madrid desde 2023 y que ya en 2024 apareció en medios como La Sexta como cara visible de la organización. De los Santos es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Estos días ha vuelto a intervenir en varios medios en calidad de portavoz.

Es importante destacar que también es nieto de Aurelio Menéndez Menéndez, como él mismo confirma en su tesis doctoral. Aurelio Menéndez Menéndez fue ministro de Educación y Ciencia entre 1976 y 1977 con Adolfo Suárez, magistrado del Tribunal Constitucional y cofundador del bufete de abogados Uría Menéndez. Fue, además, el I marqués de Ibias. Con lo que estamos ante el nieto de un marqués.

Esta es Carme Arcarazo

Por último, y aunque pertenece al Sindicato de Inquilinos de Cataluña y no al de Madrid, está Carme Arcarazo, que estos días ha aparecido junto a Alicia del Río en la capital de España presentando las medidas del llamado "decreto Maricarmen". Nació en Barcelona en 1996 y es economista política y activista por la vivienda. Al igual que Valeria Racu, formó parte de la promoción española de UWC de 2012-2014: Racu estudió en Costa Rica y Arcarazo en Mostar (Bosnia-Herzegovina).

Después cursó un grado de Economía y Ciencias Políticas en la Universidad de Ámsterdam, un posgrado en Gestión Urbana en la UNAM (México) y, en 2023, obtuvo un máster en Estudios Urbanos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Hoy investiga en Hidra Cooperativa y en IDRA (Instituto de Investigación Urbana de Barcelona), donde también trabaja el activista Jaime Palomera.

Estas son las caras más visibles de este movimiento que está sirviendo al Gobierno como cortina de humo para tapar la persistente invasión de Ceuta o los casos de corrupción ligados al PSOE.