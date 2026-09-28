Sánchez 'se apropia' de la vivienda como reclamo electoral y 'se la entrega' al PP cuando vienen mal dadas

La falta de apego de Pedro Sánchez por la verdad cuenta con tantos hitos que se diría que es algo buscado a propósito para marear al ciudadano, que llega un momento en el que no sabe que creer ni a qué atenerse. Con el caso de la vivienda ocurre como con tantos otros temas cuando se ha tenido que enfrentar a una crisis. Él y sus asesores sacan el dedo y ven si tienen cerca un chivo expiatorio, y si lo tienen, a muerte con él: ya sea la pandemia, el volcán, la dana de Valencia, los incendios, el accidente de Adamuz… el Gobierno jamás asume sus competencias y, por ende, sus responsabilidades. Con Ceuta lo está intentando, aunque lo tiene más difícil, en parte porque todos hemos visto en primera persona lo que ha pasado, todos supimos los días previos cómo el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, pedía auxilio, y todos hemos leído los informes desclasificados por el propio Gobierno. Además de que todos vimos cómo Sánchez se fue de vacaciones a La Mareta mientras la situación se enquistaba y se negaba a culpar a Marruecos.

Con la crisis que se ha desencadenado a raíz del desahucio de Maricarmen ocurren varias cosas cuando menos curiosas. Resulta que este Gobierno, que lleva más de ocho años en el poder, ha pasado ampliamente de utilizar políticamente otros desahucios ocurridos en otras comunidades autónomas, como Cataluña, por ejemplo, y se ha centrado en uno ocurrido en Madrid. Sospechoso. También es curioso que hayan querido convertir a Maricarmen en un símbolo, cuando la propia afectada en una entrevista en RTVE culpa, en primer lugar, a Pedro Sánchez.

Otra curiosidad es que, después de ocho años, ahora les entran las prisas por aprobar un decreto ley con el que creen que van a solucionar todos los problemas que no han solucionado en dos legislaturas.

Ayer, en un mitin en Getafe, Sánchez le enviaba un mensaje a Maricarmen: "Estamos trabajando contrarreloj", como si los gravísimos problemas de la vivienda en España, que no son precisamente los que afectan a Maricarmen, pudiesen solucionarse en un par de días.

La irresponsabilidad de Sánchez

Pero donde hay que poner el acento no es tanto en las promesas incumplidas en relación a la vivienda por parte del Ejecutivo, que son muchas y hemos recogido en Libre Mercado, sino en la disonancia que se produce en toda la forma de actuar de Pedro Sánchez a la hora de repartir competencias… y culpas. Si el problema lo tiene que solucionar Sánchez, es decir, el Gobierno central, o da a entender que él tiene la solución ¿por qué le echa la culpa a Díaz Ayuso y Almeida? ¿Por qué utiliza la vivienda como arma electoral contra Díaz Ayuso, y sólo contra ella, si al mismo tiempo afirma que es algo que él puede solucionar en dos días? Siempre repite la misma forma de actuar: utilizo la vivienda como reclamo electoral, pero si vienen mal dadas, la competencia es de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Porque esto de "yo solucionaré los problemas de vivienda y los desahucios" ya se remonta a años antes de que llegase al Gobierno, cuando en una de sus muchísimas promesas incumplidas —son tantas que da entre pudor y pereza recopilarlas— gritaba con el ceño fruncido en un mitin que cuando el gobernase no habría desahucios: "Ese va a ser mi compromiso: no va a haber más desahucios en España cuando haya un gobierno socialista, amigos y amigas". Esto era en un mitin en la campaña de las andaluzas de 2015. Han pasado 11 años y 270.000 desahucios desde que Sánchez es presidente. Podemos decir, sin faltar a la verdad, que Sánchez mintió e incumplió su promesa.



Después, ya de presidente, cuando lo necesitó, generalmente en campaña electoral, ha desempolvado viejas promesas, como en la campaña para las elecciones municipales y autonómicas de 2023, cuando anunció, junto a la construcción de 43.000 viviendas (un año después de haber prometido 100.000), que iba a convertir la vivienda en "el quinto pilar del estado de bienestar" para que dejase de ser "un problemón". Sonaba bien, muy bien, de hecho, pero si la competencia era de las comunidades autónomas y ayuntamientos, como no se cansa de repetir con el caso Maricarmen, ¿por qué lo quiere convertir en una política de Estado? Es más: si es competencia de comunidades y ayuntamientos ¿lo había acordado previamente con esas administraciones o era otro conejo que se sacó de la chistera?

Sea como fuere, el caso es que se quedó en otra promesa electoral que se llevó el viento, porque la vivienda siguió siendo "un problemón", por utilizar sus propias palabras.

Dos años y medio después, en septiembre de 2025, repitió el mantra de convertir la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar en una entrevista en RTVE. Ya habían pasado más de dos años, pero en la televisión pública hablaba en presente, como de nuevas: "Mi planteamiento es crear un quinto pilar del estado del bienestar, que es la política de vivienda". Señalaba en la entrevista que "esta legislatura va a ser la de la vivienda" aunque necesita tiempo para llevar a cabo sus planes y, esta vez sí, "la cooperación y colaboración de ayuntamientos y comunidades autónomas". Vaya, que pronto se le olvida la cooperación y la colaboración. No parece que en el caso Maricarmen esa haya sido la situación. Incluso desde desde Nueva York ha utilizado el desahucio de la anciana para atacar a Ayuso y Almeida.

Y volvemos al llamado "decreto Maricarmen" que se lleva mañana martes al Congreso a toda prisa. Si las competencias son de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ¿por qué le envía ayer un mensaje a Maricarmen desde Getafe en plan salvador? O la solución la tiene el Gobierno o la tienen comunidades y ayuntamientos. Que se lo aclaren a Maricarmen, y de paso a todos nosotros.