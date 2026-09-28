Santander prevé dos subidas más de los tipos del BCE y descarta nuevas compras

El consejero delegado del Banco Santander, Héctor Grisi, ha pronosticado este lunes que el Banco Central Europeo (BCE) acometerá otras dos alzas en el precio del dinero durante el presente ejercicio. Durante su intervención en el XVII Encuentro Financiero organizado por el diario Expansión, el directivo ha anticipado que estas decisiones situarán la tasa de referencia entre el 2,75 % y el 3 % al cierre del año.

Al ser preguntado por el endurecimiento de la política monetaria, Grisi ha defendido que las instituciones centrales están haciendo su trabajo de forma correcta. En este sentido, ha recordado una máxima económica fundamental para las economías libres: la elevada inflación afecta de forma mucho más severa a las clases necesitadas, mermando gravemente su poder adquisitivo. Por ello, considera prioritario que el coste de la vida empiece a ceder y que esta indispensable mejoría "se note en los bolsillos" de los ciudadanos cuanto antes.

Frente a un mercado que llega a descontar hasta tres o cuatro incrementos, el máximo ejecutivo del Santander ha optado por la prudencia analítica. En su escenario base, bastarían un par de ajustes antes de que acabe 2026 para conseguir que la inflación se reconduzca. Su previsión es que las tasas toquen techo ligeramente por encima del 3 % ya en 2027, momento en el que el BCE podría iniciar la ansiada senda de los recortes a finales de ese mismo año.

Durante el foro financiero, Grisi también ha abordado el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral y, específicamente, dentro del sector bancario. Aunque ha admitido que aún es temprano para calibrar todas las consecuencias y que habrá que analizar los cambios "proceso a proceso", ha lanzado un mensaje de profundo optimismo. Según ha explicado el consejero delegado, la adaptación de las plantillas está siendo impresionante, generando un aumento de la productividad y entusiasmo entre los trabajadores sin necesidad de temer a la innovación tecnológica.

Otro de los ejes principales de su discurso ha sido la compleja regulación bancaria europea. Desde una óptica favorable al libre mercado y a la competitividad empresarial, Grisi ha reclamado que no se relaje la solvencia lograda, ya que un sistema financiero fuerte y resiliente es vital, pero sí ha exigido una normativa más ágil y sencilla. El objetivo es cerrar la brecha regulatoria que separa a Europa de EEUU, permitiendo a entidades internacionales como el Santander competir "palmo a palmo" y en igualdad de condiciones en los exigentes mercados globales.

Finalmente, respecto a la estrategia de crecimiento inorgánico de la entidad, el directivo ha querido despejar las dudas sobre grandes operaciones a corto plazo. Tras las recientes adquisiciones estratégicas de TSB en el Reino Unido y de Webster en EEUU, el banco se centrará en integrar ambas estructuras operativas. Por tanto, y aunque seguirán monitorizando el mercado, el Santander mantendrá una pausa de dos años en materia de adquisiciones para "digerir" estas incorporaciones con total tranquilidad y solvencia.