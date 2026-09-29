El Gobierno vuelve a poner en jaque el mercado de la vivienda con un nuevo paquete de medidas que amplía las restricciones sobre propietarios, inversores y contratos de alquiler. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos ley con los que pretende, según el Ejecutivo, "defender los intereses y los derechos de la ciudadanía".

Entre las medidas aprobadas, y a la espera de los detalles, se encuentra la ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios, una de las políticas que más ha condicionado el mercado del alquiler durante los últimos años por el auge de la inquiokupación. Así, la prórroga vuelve a prolongar la intervención sobre la relación entre propietarios e inquilinos, incluso en aquellos casos en los que existen contratos y obligaciones previamente pactadas.

El Gobierno también ha aprobado nuevas reglas para los alquileres de temporada y por habitaciones, dos modalidades que han ganado peso precisamente ante las dificultades y restricciones que afectan al alquiler residencial tradicional.

A esto se suma una medida especialmente controvertida: la prohibición de las compras de vivienda por parte de los denominados "fondos buitre" hasta 2028. La medida supone intervenir directamente sobre quién puede comprar determinados inmuebles y vuelve a situar a los grandes inversores en el punto de mira del Ejecutivo.

El paquete incluye además una prórroga de dos años para los contratos de alquiler vigentes que terminen antes del 31 de diciembre de 2028. Es decir, contratos que deberían finalizar conforme a las condiciones pactadas podrán prolongarse durante dos años adicionales.

Pleno extraordinario este viernes

La importancia que el Ejecutivo concede a las medidas ha llevado al Gobierno a solicitar al Congreso la celebración de un pleno extraordinario este mismo viernes para intentar conseguir la convalidación inmediata de ambos reales decretos ley.

El nuevo paquete supone, en la práctica, otro paso en la intervención del mercado inmobiliario: más protección frente a los desahucios, nuevas restricciones a los contratos, límites a determinadas operaciones de compraventa y una mayor capacidad del Estado para decidir sobre la duración de los alquileres.