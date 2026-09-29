Ceuta se ahoga ante la inacción del Gobierno: "Estamos con la soga al cuello"

Ceuta y la economía de la ciudad autónoma llevan dos meses de deterioro como consecuencia de la invasión del pasado 30 de julio, con el comercio, la hostelería y los pequeños negocios entre los sectores más afectados. Así, para analizar esta situación, en el programa Con Ánimo de Lucro de esRadio, contamos con Diego S. de la Cruz, colaborador de LD y responsable de estudios del IJM; Carlos Echeverría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla; Rafael Peñalver, consejero de Urbanismo y Transportes del Gobierno de Ceuta; y Kissy Chandiramani, vicepresidenta de Ceuta y consejera de Economía y Hacienda de la ciudad autónoma.

Impacto sobre la actividad empresarial

En su intervención en el programa de esRadio, la vicepresidenta del Gobierno de Ceuta y consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha cifrado en unos 33 millones de euros la reducción de ingresos de autónomos, pequeños comerciantes y hostelería durante agosto y ha apuntado que el impacto podría repetirse en septiembre. A su juicio, la principal dificultad ha pasado por recuperar la confianza y volver cuanto antes a la normalidad.

En este sentido, Chandiramani ha explicado que la situación ha afectado especialmente a los negocios que dependen del consumo en la calle. Y es que la menor afluencia de ciudadanos a comercios, terrazas y establecimientos de hostelería ha reducido sus ingresos y ha podido tener consecuencias sobre el empleo. Del mismo modo, la vicepresidenta ha señalado que ha existido preocupación por una posible caída de las afiliaciones a la Seguridad Social y ha advertido de la dificultad de recuperar la confianza empresarial mientras no haya existido un horizonte claro sobre cuándo terminará la situación.

Por su parte, el consejero de Urbanismo y Transportes de Ceuta, Rafael Peñalver, ha situado la recuperación de la seguridad como condición previa para cualquier estrategia económica. Durante su intervención, ha sostenido que las ayudas no han sido suficientes si ha persistido la incertidumbre sobre la posibilidad de que vuelva a producirse una situación similar.

"Lo primero sería eliminar la incertidumbre", ha afirmado Peñalver, que ha reclamado una mayor inversión en la frontera para garantizar el control de las entradas y salidas del territorio. Además, preguntado por las actuaciones en la zona del Tarajal, el consejero ha asegurado que en el momento de la entrevista todavía no habían comenzado las obras destinadas a reforzar esa frontera. También ha criticado la ausencia de un calendario concreto para resolver la situación.

Asimismo, Carlos Echeverría, profesor de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y director del Observatorio de Ceuta y Melilla, ha destacado otro efecto económico: el deterioro de la imagen de la ciudad. De esta forma, Echeverría ha explicado que, incluso antes de los acontecimientos de julio, la Confederación de Empresarios de Ceuta ya había advertido de problemas de confianza derivados de los cambios planteados sobre el régimen económico y fiscal de la ciudad. A su juicio, una crisis de estas características ha introducido una incertidumbre adicional para los potenciales inversores.

Por su parte, Diego Sánchez de la Cruz ha vinculado el deterioro de la actividad con una contracción de la economía ceutí. Según ha explicado, durante el primer mes posterior a los acontecimientos la actividad económica se ha reducido un 2%, mientras que las primeras previsiones que ha manejado han apuntado a una caída del PIB del 10%.

Así, ha defendido además que la respuesta económica ha debido ir acompañada de medidas relacionadas con la seguridad y las relaciones con Marruecos. En este sentido, ha planteado utilizar también herramientas económicas y comerciales dentro de la respuesta europea.