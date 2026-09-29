Del ladrillo al campo: los okupas y las trabas al alquiler disparan el interés por las tierras de cultivo

Comprar un piso y ponerlo en alquiler ha sido durante años una de esas inversiones que se explicaban solas. Compras una vivienda, encuentras un inquilino y cada mes entra una renta. El ladrillo, además, se revaloriza con el tiempo y es una garantía de futuro para muchas familias españolas. Pero las cosas se han complicado un poco.

Los precios de la vivienda han subido con fuerza en buena parte de España debido a la escasez de oferta y, al mismo tiempo, el alquiler residencial está cada vez más regulado. A esto se suma una cuestión que preocupa especialmente a los pequeños propietarios: qué ocurre cuando el inquilino deja de pagar y recuperar tu propia vivienda deja de ser sencillo.

Si a esto le sumamos la posibilidad de que el Sindicato de Inquilinas te monte un caso de acoso, según ha denunciado en Libre Mercado la empresa propietaria de la casa de Maricarmen, ayuda a comprender por qué algunos propietarios empiezan a preguntarse si existen inversiones alternativas al alquiler residencial.

Y entre esas alternativas hay una que está ganando fuerza: comprar tierra y alquilársela a un agricultor. Y no es una ocurrencia. Los datos muestran que cada vez hay más movimiento en el mercado de fincas rústicas.

La tierra en el radar de pequeños inversores

En 2025 se registraron en España 167.453 compraventas de fincas rústicas, un 7,1% más que el año anterior. Es el segundo año consecutivo de aumento después de las caídas de 2022 y 2023, según el Instituto Nacional de Estadística. En este dato se incluyen tanto los terrenos agrícolas como las fincas de recreo o merenderos.

Pero hay una tendencia interesante. El informe de Cocampo sobre inversión en suelo rústico en 2025 señala que las familias y los pequeños inversores están ganando protagonismo frente al peso que habían tenido anteriormente fondos y grandes empresas. El propio informe relaciona este movimiento con el encarecimiento de la vivienda urbana y la búsqueda de activos tangibles para diversificar el patrimonio.

Al igual que los pisos, las tierras de uso agrario también se han revalorizado. El Ministerio de Agricultura sitúa el precio medio en 10.248 euros por hectárea en 2024, un 2,8% más que un año antes y un 13,8% más que en 2020. Por tipo de terreno, las tierras arables de secano tienen un precio medio de 7.239 euros por hectárea, mientras que las tierras arables de regadío alcanzan los 17.212 euros.

¿Y cuánto paga el agricultor?

Seamos claros. La rentabilidad del alquiler de una tierra de secano o de regadío es inferior a la de un piso de alquiler. En Madrid capital, la rentabilidad bruta de la vivienda de alquiler está en el 4,7% de media según la referencia más reciente del portal Idealista.

Según la encuesta de cánones de arrendamientos rústicos del MAPA, el alquiler medio nacional en 2024 fue de 140,2 euros por hectárea para las tierras arables de secano y de 587,8 euros para las de regadío.

La cuenta, hecha de forma muy sencilla, permite hacerse una idea: si una hectárea de secano cuesta de media 7.239 euros y genera un alquiler anual de 140,2 euros, estamos hablando de una rentabilidad bruta aproximada del 1,9%. En regadío, 587,8 euros de alquiler sobre 17.212 euros de precio suponen aproximadamente un 3,4% bruto.

Pero ojo con la palabra "bruto". Aquí falta calcular los impuestos, la revalorización, los costes, la seguridad jurídica y posibles dolores de cabeza a la hora de gestionar la propiedad.

¿Quién paga más impuestos?

Por sorprendente que resulte, la tierra pierde parte su atractivo cuando hablamos de fiscalidad.

En la compra, el Impuesto de Transmisión Patrimonial (ITP) depende de cada comunidad autónoma, pero, en términos generales, suele ser el mismo porcentaje para una finca rústica o para un piso. No hay ventajas. Algunas comunidades contemplan tipos reducidos para determinadas adquisiciones agrarias, pero suelen exigir condiciones concretas.

La diferencia importante aparece en el IRPF. Si alquilas una vivienda, el dinero que sacas del alquiler y que tienes que declarar en la Renta, puede beneficiarse de una reducción fiscal específica, siempre que se cumplan los requisitos. Para los nuevos contratos, la reducción general es del 50%, con porcentajes superiores en determinados supuestos. Si alquilas una finca agrícola, esa reducción específica de vivienda no existe. Tributas por el beneficio completo del alquiler que le cobras al agricultor.

El IBI suele ser otra historia. Tanto el piso como la tierra pagan IBI, pero el inmueble rústico parte de valores catastrales generalmente mucho más bajos que los urbanos. Además, el tipo máximo legal para los bienes inmuebles rústicos es inferior al de los urbanos.

¿Merece la pena como inversión?

Pues depende. La tierra tiene algunas cosas que gustan mucho a los inversores y otras que no tanto.

Empecemos por las buenas. Y la primera de ella es la seguridad jurídica: si el agricultor deja de pagar, existe un problema y habrá que reclamarlo. Pero no estamos ante el mismo tipo de conflicto que puede aparecer en una vivienda habitual. El arrendamiento rústico tiene su propia regulación y no está sometido al entramado específico que rodea al alquiler residencial. La Ley de Arrendamientos Rústicos permite, además, pactar la renta y su actualización entre las partes.

Y después está el mantenimiento. Un piso puede necesitar una lavadora nueva, una caldera, una reforma, una derrama... La tierra, por lo general, tiene una gestión física mucho más sencilla y barata. Tampoco hay comunidad de propietarios.

Por el lado negativo, un piso tiene, por lo general, más demanda y existe un mercado enorme de potenciales compradores. En el caso de las fincas agrícolas, puede haber compradores interesados, pero dependerá muchísimo de la zona, del tamaño, de la calidad del suelo, del acceso, de si tiene agua y, sobre todo, de si hay agricultores alrededor interesados en ampliar sus explotaciones. La tierra no siempre sube de precio.

Con sus pros y sus contras, es pronto para hablar de la tierra como el nuevo ladrillo, pero es innegable que comienza a estar en el radar de pequeños inversores que buscan activos refugio en un contexto de vivienda urbana muy cara y sometida a una regulación del alquiler cada vez más asfixiante y menos garantista con el propietario.