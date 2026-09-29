Dos decretos para colarle al Congreso una reforma liberticida y anticonstitucional

El desahucio de Maricarmen, después de vivir durante veinte años sin contrato en una casa ajena, ha propiciado una nueva vuelta de tuerca del Gobierno al mercado de la vivienda, uno de los principales problemas de los españoles desde que Sánchez está en el poder. Con el oportunismo y la hipocresía que le caracteriza, el Gobierno socialcomunista ha aprobado dos reales decretos que pretenden contentar al ala ultra del Ejecutivo y sacar adelante en el Congreso al menos uno de ellos, evitando así un nuevo fiasco parlamentario como los que viene cosechando la izquierda desde que el partido Puigdemont interrumpió su apoyo al sanchismo.

Las negociaciones entre el PSOE y Sumar se desarrollaron hasta el último minuto antes del Consejo de Ministros, con el resultado de que ni la ministra de Vivienda, encargada de presentar el acuerdo en la rueda de prensa posterior, sabe realmente qué es lo que va a incluir cada una de las reformas aprobadas este martes. Habrá que esperar a que los textos lleguen al Congreso de los Diputados para conocer el alcance preciso de los dos decretos, pero es un hecho que los principios en los que se sustentan suponen una vulneración grosera de nuestra Carta Magna, que protege de manera expresa el derecho a la propiedad.

En realidad, los decretos Maricarmen, como ya se les conoce, son un clásico del socialismo. Primero, sus políticas fabrican pobreza y escasez, dos consecuencias funestas de las medidas intervencionistas que ponen en marcha con su habitual terquedad. A continuación, la izquierda utiliza el desastre para legitimar una nueva vuelta de tuerca a las mismas políticas que provocaron el problema, algo que, en el caso de la vivienda, se percibe de manera palmaria por cualquiera con una mínima imparcialidad.

Y como la izquierda siempre busca culpables entre los enemigos señalados previamente por su sectarismo, en este caso le ha tocado ejercer ese papel a Urbagestión, una pequeña empresa familiar, propietaria legítima del piso del que Maricarmen fue correctamente desalojada en virtud de la actual legislación. Resulta indignante que los ministros y los dirigentes de los partidos de izquierdas acusen a la empresa madrileña de ser un fondo buitre dirigido por personajes despiadados, cuando muchos de ellos hacen gala de un patrimonio muy superior al de la empresa que pretenden destruir. Si Urbagesión es un fondo buitre ¿Qué son entonces los dirigentes izquierdistas que poseen numerosos locales y viviendas sin dedicarlos jamás a un alquiler social?

Harán bien los responsables de la pyme atacada por los izquierdistas en formular ante la Justicia las correspondientes demandas para hacer valer su derecho al honor. Es intolerable que una ministra ataque desde La Moncloa a una empresa privada perfectamente legal llamándola "una pyme buitre muy carroñera", insulto despreciable que, en el caso de Isabel Rodríguez, se produce con la carga añadida de estar señalando en una rueda de prensa oficial a los dueños de esa pequeña empresa como enemigos de la sociedad.