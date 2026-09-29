El movimiento de acampados que ocupa el centro de Madrid ha vuelto a mostrar las incoherencias de su argumentario económico y político. Frente al Congreso de los Diputados y en las inmediaciones de la Puerta del Sol y Callao, las portavoces de la protesta han cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al tiempo que reclaman un incremento de la presión fiscal sobre los inmuebles y exigen aplicar la prioridad nacional en la asignación del suelo y las políticas de acceso al piso.

🔴 El confuso discurso en Sol: "Prioridad nacional para las personas que vivimos en este país" pic.twitter.com/qyq0F74Y2M — Libertad Digital (@libertaddigital) September 29, 2026

Exigen subir el IVA e impuestos punitivos

El colectivo sostiene que la actividad inmobiliaria privada debe castigarse tributariamente al mismo nivel que los productos de consumo habitual. En sus intervenciones, los portavoces exigen aplicar el IVA general a las operaciones de vivienda de la misma forma en que se grava la compra de tabaco o un café. A su juicio, los empresarios del sector deben pagar más impuestos indirectos y asumir tasas específicas por operar en el mercado residencial.

Esta pretensión choca frontalmente con la realidad fiscal española. Un estudio reciente presentado por el doctor Jaume Menéndez en Fedea demuestra que el Estado se queda con el 62% del precio original de una vivienda al sumar los tributos de compra, tenencia y posterior transmisión. España se sitúa como el quinto país de la Unión Europea con mayor presión fiscal sobre los inmuebles, acumulando impuestos como el ITP, el IVA, los Actos Jurídicos Documentados, el IBI y las plusvalías municipales.

La contradicción de la "prioridad nacional"

El argumentario de la acampada deriva en postulados de corte proteccionista al arremeter contra la inversión internacional. Las portavoces acusan a las empresas extranjeras de "acabar con nuestro país" y reclaman tributos punitivos a las firmas de fuera. Como solución, exigen establecer una prioridad nacional que garantice el acceso al parque residencial a quienes ya residen en España, entrelazando consignas de la izquierda radical con proclamas de control fronterizo y preferencia autóctona.

Estas demandas ignoran que el mercado padece un estrangulamiento estructural de la oferta. Las cifras oficiales indican que desde 2021 se han creado en España más de 1,2 millones de hogares, mientras que solo se han terminado 470.000 viviendas, lo que genera un déficit superior a dos nuevos hogares por cada inmueble construido. Aumentar la carga fiscal y poner trabas a la inversión agrava el problema de accesibilidad que dicen combatir.

Ruptura total con el Gobierno de Sánchez

A pesar de que el Ejecutivo tramita de forma constante reales decretos para prórrogas forzosas de contratos o subidas de impuestos a los pisos turísticos, los manifestantes expresan un rechazo frontal hacia Pedro Sánchez. Recuerdan que bajo el actual mandato se han ejecutado más de 200.000 desahucios, motivo por el cual califican las medidas gubernamentales de insuficientes y prometen mantener la acampada en la calle de forma indefinida.