El Gobierno prorroga la rebaja fiscal al combustible e interviene el precio del gas y el butano

Con la gasolina en máximos anuales y el diésel aproximándose a su récord histórico, el Ejecutivo ha decidido prorrogar hasta el 31 de diciembre las rebajas fiscales a los carburantes y que iban a decaer el 1 de octubre. Así, el descuento en el Impuesto Especial de Hidrocarburos que en septiembre ha sido de 20 céntimos por litro en el diésel y de 5 para la gasolina, volverán en octubre a ser de 20 aunque irán disminuyendo progresivamente: 13 céntimos de descuento en noviembre y 6 en diciembre. Añadiendo además un mecanismo de salvaguarda ligado a la inflación, como se hizo en el paquete anterior. Lo que no ha hecho el Gobierno ha sido recuperar la rebaja de IVA del 21 al 10% como sí hizo en el Real Decreto de marzo y que estuvo en vigor hasta el 30 de junio.

Pero en el Consejo de Ministros de este martes en el que se ha aprobado el tercer plan de choque frente a la guerra de Irán, el Gobierno ha intervenido los precios del gas, pero solamente de la Tarifa de Último Recurso (TUR). "Lo que hacemos es atender a medidas específicas para el invierno limitando la subida de la TUR, que como saben protege a más de tres millones de consumidores. Y aquí se ha establecido un límite señalando que no puede subir más de un 35 % en la revisión de octubre ni más de un 15 % en las siguientes revisiones", ha explicado en la rueda de prensa el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no sin antes hacer hincapié en que sin este límite su precio habría subido en torno a un 50%. Esa subida se debe a que el precio del gas natural superó los 80 euros por megavatio hora (MWh) en la UE durante la segunda semana de septiembre. Para evitarlo, el peso de la cotización del gas sólo podrá crecer un 35% con relación al valor vigente, de modo que el incremento final de la TUR se queda en el entorno del 15%.

Hay que recordar que esta medida no es nueva ya que tras la crisis energética de 2022 el Ejecutivo la implantó con un coste de 600 millones de euros. La decisión provocó un aluvión de traspasos de clientes desde la tarifa liberalizada a la regulada por el Gobierno. Se calcula que un millón y medio de usuarios lo hicieron, hasta alcanzar los más de tres millones, lo que representa el 40% de los consumidores de gas. A la TUR tienen derecho los consumidores domésticos y las microempresas que consuman menos de 50.000 kWh al año. Y es el Gobierno el que actualiza trimestralmente su precio (en enero, abril, julio y octubre).

Limitación precio butano y ayudas a sectores

El Gobierno también ha limitado el precio de la bombona de butano, igual que hiciera tras la guerra de Ucrania. Su precio máximo a partir de ahora será de 19,55 euros hasta el 30 de junio de 2027. Asimismo se mantiene la salvaguarda para la rebaja del IVA y del impuesto especial sobre la electricidad. De tal manera que si el dato del IPC de septiembre de 2026 es un 15% superior al del mismo mes del año anterior, el IVA de la luz y el gas se reducirá del 21% al 10% y el Impuesto sobre la Electricidad bajará del 5,1% al 0,5%.

En el caso de los sectores más afectados por el alza de los precios energéticos, Cuerpo ha explicado que se prorrogan las ayudas para el campo y también para el transporte profesional por carretera. Se trata de la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos de 5 céntimos por litro, en octubre; 12, en noviembre, y 19, en diciembre. Además, se extiende, hasta el 31 de diciembre, la ayuda al gasóleo agrario con una bonificación de 20 céntimos/litro y de la ayuda compensatoria a armadores de pesca. "En cuanto a sectores con especial afectación, de nuevo se prorrogan las ayudas para agricultores, ganaderos y armadores, y también para el transporte profesional por carretera. Se abre también como novedad una nueva línea para el ferrocarril de mercancías con 15.000 € de ayuda por locomotora diésel, un elemento también solicitado por el sector", ha anunciado.

El vicepresidente Carlos Cuerpo ha justificado las medidas diciendo que "el escenario energético ha empeorado" desde marzo que se aprobó el primer plan hasta hoy y que el conjunto de medidas supondrá 12.000 millones de euros a las arcas públicas. "Un plan de protección ambicioso para hogares y empresas", ha defendido el ministro en su comparecencia ante los medios.