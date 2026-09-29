Ante la posibilidad de perder el poder en las próximas elecciones generales, la izquierda ya ha comenzado a movilizarse. Y, para ello, han utilizado el desahucio de Maricarmen, que han aprovechado para volver a las calles y montar una acampada en la Puerta del Sol que recuerda, en cierta medida, al 15-M.

Al respecto, cabe destacar la hipocresía de quienes, tratar de presentar todo ello como un fenómeno espontáneo, están liderando esta movilización. Como hemos informado en Libre Mercado, estos cabecillas de la nueva acampada en Sol de la extrema izquierda han sido educados en colegios de élite y universidad privadas.

Pero no sólo resultan hipócritas los líderes sindicales que están protagonizando estas movilizaciones. En realidad, también resulta llamativo que, mientras han atacado a los grandes tenedores durante los últimos días, distintos políticos de los partidos que forman parte del Gobierno cuenten con una notable cartera de inmuebles en propiedad.

Así las cosas, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, atacando en una reciente entrevista a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, aseguraba además que la entidad Casa47 había tratado de comprar la vivienda Maricarmen. En este sentido, defendía que el Gobierno de España había tratado de frenar el desahucio.

Casa47, como parte del Ministerio de Vivienda, ha querido comprar el piso de Maricarmen, y este fondo se ha negado. ¿Qué han hecho Ayuso y Almeida para evitar el desahucio? NADA, como siempre. No todas las administraciones han intentado pararlo. pic.twitter.com/z3CA5aFxdU — patxilopez (@patxilopez) September 23, 2026

Sin embargo, según la declaración de bienes y rentas de diputados, disponible en la web del Congreso, lo cierto es que los documentos más recientes disponibles constatan que Patxi López cuenta con una vivienda en Vizcaya, un apartamento en Cantabria y un piso en Vizcaya.

Por su parte, el ministro de Transporte, Óscar Puente, también utilizaba el desahucio de Maricarmen para atacar a sus socios de Gobierno y criticarles por la división interna. En cualquier caso, la declaración de bienes de Óscar Puente muestra que el ministro tiene en propiedad una vivienda en Alicante, tres viviendas en Valladolid y dos garajes en Valladolid.

A ver si toda esta movida sirve al menos para que los que resolverían el problema de la vivienda en un pis pas, resuelvan uno que debería ser más sencillo: el suyo. Solo tienen que ponerse de acuerdo y no ir bajo 20 siglas y regalarle el gobierno a la ultraderecha. Está chupado. — Óscar Puente (@oscar_puente_) September 24, 2026

Otro ministro que ha querido pronunciarse sobre el problema de la vivienda es Félix Bolaños, quien ha asegurado que "el Gobierno trabaja sin descanso para garantizar el acceso a una vivienda a un precio asequible", tanto en alquiler como en propiedad. Ahora bien, los datos publicados por el Congreso, muestran que el ministro de la presidencia cuenta con dos viviendas en Madrid, una vivienda en Almería y un garaje en Almería.

El Gobierno trabaja sin descanso para garantizar el acceso a una vivienda a un precio asequible. En alquiler y en propiedad. Por Maricarmen y por millones de españoles y españolas. No es cuestión de ideología, es cuestión de humanidad. https://t.co/FbyBipC4mF — Félix Bolaños (@felixbolanosg) September 27, 2026

Precisamente, este pronunciamiento de Bolaños se producía tras las palabras de Pedro Sánchez en un acto este domingo sobre los esfuerzos del Gobierno para aprobar el decreto que se presentará este martes en el Consejo de Ministro. Ahora bien, en la declaración de bienes presentada por Pedro Sánchez se detalla que el presidente del Gobierno tiene en propiedad dos viviendas en Madrid y dos plazas de aparcamiento en la misma ciudad.

La ministra de Trabajo también ha alzado la voz en las últimas horas, llegando a llamar al electorado a movilizarse incluso contra el propio Gobierno de España. Lo que no cuenta Yolanda Díaz es que tiene en propiedad un despacho en La Coruña y una vivienda en la misma ciudad. También resulta llamativo que en la declaración de bienes realizada por Isabel Rodríguez figuren tres viviendas en Ciudad Real, un trastero en la misma ciudad y, además, dos plazas de aparcamiento.

Pero estos no son los únicos ministros que cuentan con un patrimonio inmobiliario envidiable. Según informó El Confidencial, el ministro de Agricultura, Luis Planas, cuenta con cinco inmuebles, entre los que se incluyen dos viviendas en Córdoba, una en Málaga, una en Madrid y otra adicional en Marruecos. Por su parte, según publicó RTVE, la ministra de Defensa, Margarita Robles, tiene en propiedad dos inmuebles.

No obstante, el caso más sangrante es el de Miquel Iceta, quien compartía en redes sociales un editorial de La Vanguardia donde se asegura que "el caso de Maricarmen no debe repetirse". Del mismo modo, en las últimas horas también ha compartido otras publicaciones en prensa donde se detalla que "Sánchez trabaja "contrarreloj" para aprobar el 'decreto Maricarmen' mientras la protesta se extiende de Madrid a Barcelona". El problema, no obstante, es que Iceta cuenta casi con una treintena de viviendas. Concretamente, tal y como publicó El Debate, el patrimonio inmobiliario del exministro está compuesto por 27 inmuebles repartidos entre las ciudades de Barcelona, Gerona y Menorca.