El talento joven se impone: tres recién graduados ganan el premio de emprendimiento de Junior Achievement

Tres estudiantes de Farmacia han convertido una idea surgida durante sus prácticas en una startup que busca recoger la experiencia real de los pacientes con sus tratamientos y utilizar esos datos para mejorar el seguimiento farmacéutico. José Álvarez Robles, Carlos Fraguas Álvarez y Mario Andrés Sánchez han desarrollado Recero, una startup que ha ganado el concurso nacional de emprendimiento de Junior Achievement y que ya ha comenzado a probar su herramienta en farmacias.

Concretamente, Recero ha desarrollado una herramienta digital de seguimiento terapéutico que se encuentra en las farmacias y cuyo funcionamiento es muy sencillo: el paciente acude a la farmacia y cuenta su experiencia con el tratamiento que está siguiendo, mientras que, a cambio de esa participación, obtiene puntos que puede canjear por recompensas.

Así lo han contado en el programa Con Ánimo de Lucro de esRadio, donde han explicado que el sistema ha permitido así generar datos sobre el uso real de los medicamentos que, según los emprendedores, pueden resultar útiles para la toma de decisiones dentro del ámbito farmacéutico. Asimismo, han detallado que la idea ha terminado de tomar forma durante las prácticas tuteladas de la carrera.

En este sentido, los jóvenes emprendedores han explicado que han pasado tanto por el hospital como por la farmacia comunitaria y que ha sido allí donde han observado el potencial de las conversaciones entre los profesionales y sus pacientes. Precisamente, esto les ha permitido comprobar que algunos pacientes no han entendido correctamente sus tratamientos o han experimentado efectos adversos.

Por otra parte, los jóvenes emprendedores también han defendido la importancia de acercar la cultura del emprendimiento a estudiantes y centros educativos. Y es que, en su experiencia, el principal obstáculo no ha sido la falta de ideas, sino el temor a dar el primer paso. Del mismo modo, el equipo también ha reivindicado el aprendizaje que proporciona poner en marcha una empresa. "Emprender te enseña más que todo", han asegurado durante la entrevista.

Con todo, los emprendedores han explicado que el proyecto se encuentra ahora en una nueva fase: Recero ha comenzado un piloto en tres farmacias con el objetivo de validar tanto la tecnología como la propuesta que han desarrollado. En este sentido, su previsión pasa por conseguir que la herramienta llegue a más farmacias de la Comunidad de Madrid y, posteriormente, pueda extenderse al resto de España.

Además, Recero ha comenzado a buscar colaboración con empresas farmacéuticas para desarrollar la parte relacionada con los datos. Al respecto, el equipo ha explicado que quiere empezar a validar esta línea de trabajo y ha abierto la puerta a establecer contactos con compañías interesadas en el proyecto.