El tomate extremeño toca fondo y los agricultores amenazan con no plantar el año que viene

El tomate para industria afronta una situación límite en Extremadura hasta el punto de que los agricultores se plantean si merece la pena plantarlo el año que viene porque resulta imposible cubrir los costes de producción.

Este año ha sido especialmente malo porque la producción se ha situado alrededor de un 11% por debajo de lo que se había contratado debido a las altas temperaturas registradas en junio y julio. El calor afectó a la floración y al desarrollo de los frutos, lo que provocó una merma en la cantidad y la calidad de los tomates, suponiendo una penalización para los agricultores.

Así que, aunque se contrató un precio de 107 euros por tonelada, muchos productores han acabado cobrando unos 100 euros, un precio que no les permite cubrir costes, según denuncia Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura. Y no es un problema puntual. Según la organización, los agricultores encadenan ya dos campañas con resultados negativos.

Menos tomate y más problemas

A la menor producción se han sumado las plagas. Las altas temperaturas han favorecido la aparición del llamado ácaro del bronceado, que ha afectado a los cultivos. El sector quiere que le dejen usar de forma excepcional un fitosanitario que Bruselas dejó de autorizar: el spirotetramat.

Esta sustancia dejó de estar autorizada en la UE y España agotó su periodo de gracia en octubre de 2025, pero otros países han recurrido a autorizaciones temporales de emergencia. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura de Luis Planas no les permite utilizarlo, según denuncian las cooperativas extremeñas.

El sector también considera insuficiente el actual sistema de seguros agrarios para hacer frente a los episodios de temperaturas extremas.

Por todo ello, las cooperativas preparan ahora un estudio de los costes reales de producción de 2026 que utilizarán para negociar los contratos de la próxima campaña.

La decisión será clara. Si el precio no permite producir con rentabilidad, recomendarán no sembrar tomate en 2027. "El sector no puede afrontar una tercera campaña consecutiva trabajando por debajo de costes", advierte Juan Francisco Blanco, presidente del grupo de trabajo de Tomate para Industria de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura.