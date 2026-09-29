Estados Unidos exige a España 110 millones para Toyota por el hachazo a las renovables

El intervencionismo estatal y los cambios regulatorios con carácter retroactivo siguen pasando factura a los contribuyentes españoles. El Tribunal Federal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, ha emitido una orden que obliga a España a pagar más de 110 millones de euros a Eurus Energy, una filial del gigante automovilístico japonés Toyota. Esta resolución se enmarca dentro del largo historial de litigios provocados por el recorte a las primas de las energías renovables acometido hace más de una década.

La sentencia, firmada el pasado 24 de septiembre por el juez Randolph D. Moss, supone un duro revés judicial para los intereses del Estado. El magistrado ha rechazado de plano los argumentos presentados por la Abogacía del Estado y ha dictaminado la ejecución forzosa del laudo arbitral. En concreto, el documento estipula el pago de un principal de 106,2 millones de euros, a los que se deben sumar los intereses de demora, las costas del arbitraje y otros conceptos accesorios reconocidos durante el procedimiento. En total, la suma supera la barrera de los 110 millones de euros.

Este contencioso, conocido en ámbitos jurídicos como el caso Toyota, tiene su origen en el clima de inseguridad jurídica que se instauró en España tras la alteración del marco retributivo. Eurus Energy había acometido fuertes inversiones en el sector eólico español atraída por el generoso régimen de incentivos diseñado para fomentar las energías renovables. Sin embargo, las reformas fiscales y regulatorias aplicadas entre los años 2010 y 2014 orientadas a atajar el desbocado déficit de tarifa suprimieron de forma retroactiva estas ayudas, dejando a los inversores internacionales en una situación de indefensión.

Ante esta vulneración de las reglas del juego, la multinacional nipona acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, amparándose en el Tratado sobre la Carta de la Energía. La institución arbitral falló a favor de la empresa, pero el Gobierno de España emprendió una batalla legal para tratar de anular el laudo. Finalmente, tras sucesivos reveses, el comité de anulación del Ciadi levantó la suspensión de la ejecución y rechazó de forma definitiva la solicitud española.

Agotada la vía arbitral, la filial de Toyota acudió a los tribunales ordinarios estadounidenses para lograr el cobro de la deuda, obteniendo ahora una sentencia que abre la puerta al embargo de bienes para su ejecución forzosa. Este varapalo judicial no es un hecho aislado. Se trata de la novena resolución adversa que la Justicia de Estados Unidos dicta contra España por la reducción de los subsidios a las tecnologías verdes. Según las estimaciones actuales, la factura acumulada por estos nueve casos perdidos asciende a la friolera de 837 millones de euros, una losa financiera que evidencia los peligros de legislar alterando la seguridad jurídica y la confianza de los inversores.