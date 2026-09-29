Nieto de marqués y ministro y máster de 123.000 dólares en Nueva York: así es el portavoz del Sindicato de Inquilinas

La acampada de cientos de personas en la Puerta del Sol, con el pretexto de una supuesta "lucha por la vivienda", está haciendo que los focos de los medios de comunicación se dirijan a sus principales líderes, que no son otros que los del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Si bien ya hemos hecho una radiografía de los principales "cabecillas" de esta organización, hay uno que ha llamado especialmente la atención: Fernando de los Santos Menéndez.

Estos días se ha descubierto que el portavoz del citado sindicato es nieto de Aurelio Menéndez Menéndez, quien fue ministro de Educación y Ciencia con Adolfo Suárez, magistrado del Tribunal Constitucional, cofundador del prestigioso bufete Uría Menéndez y primer marqués de Ibias, título concedido por el rey emérito Juan Carlos I el 3 de febrero de 2011. Actualmente, el marquesado de Ibias lo ostenta su tía María de las Mercedes Menéndez García, que lo heredó en 2018 tras la muerte de su padre.

La trayectoria académica de Fernando de los Santos comenzó en 2007, cuando inició una doble licenciatura en Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Autónoma de Madrid, que cursó hasta 2013. En 2011 empezó el Grado en Filosofía en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Entre 2013 y 2014 estudió el máster en Filosofía Política en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Cursó un máster en Nueva York de más de 120.000 dólares

Entre 2014 y 2015 cursó el Master of Laws in Legal Theory en la New York University School of Law, universidad privada. El coste oficial estimado de ese programa en 2026-2027 es de 83.952 dólares sólo de matrícula; si se añaden alojamiento, alimentación, seguro médico, libros y otros gastos, el coste de asistencia asciende a unos 123.308 dólares al año.

Por último, en cuanto a su trayectoria académica, entre 2015 y 2020 cursó un doctorado en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Autónoma de Madrid. Según su currículum vitae, también ha realizado estancias de investigación en las universidades de Oxford y Warwick.

En la actualidad es profesor ayudante doctor de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y vicedecano de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho, además de portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, en el que milita desde 2023 y en el que ya en 2024 apareció en diversos medios televisivos, como La Sexta.

Su hermano está ligado a la compraventa de bienes inmuebles

Si bien hemos dicho que el abuelo de Fernando de los Santos llegó a ser ministro y marqués, el interés de su hermano Luis de los Santos por los bienes inmuebles es de otro orden. Luis de los Santos Menéndez es consejero y consejero delegado solidario de Rowhill Holdco S.L., holding español dedicado a la tenencia y gestión de participaciones y activos financieros (y, en su caso, de otra índole), y administrador solidario de su filial Rowhill Bidco S.L., cuyo objeto incluye también la compraventa de sociedades y de bienes inmuebles.

Así pues, la trayectoria de este activista por la vivienda está marcada por su origen familiar: un abuelo que llegó a ser ministro y marqués, circunstancia que posiblemente le facilitó estudiar en la Universidad de Nueva York, con un coste por curso de decenas de miles de dólares. Su hermano comparte el interés por los bienes inmuebles, aunque, con toda probabilidad, no tengan las mismas ideas sobre el mercado de la vivienda.