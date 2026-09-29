Golpe a los caseros: las medidas del Gobierno para secuestrar los alquileres cuatro años más

El Gobierno vuelve a poner en jaque el mercado de la vivienda con un nuevo paquete de medidas que amplía las restricciones sobre propietarios, inversores y contratos de alquiler.

Sin embargo, como el Ejecutivo tiene que convencer por un lado a Junts, y por otro lado, a Sumar, Podemos y hasta al Sindicato de Inquilinas, el plan de Pedro Sánchez consiste en dividir las medidas en dos decretos: uno que previsiblemente se aprobará en el Congreso de los Diputados y otro que tiene una mera intención cosmética debido a que, probablemente, los independentistas lo tumbarán.

Así, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes estos dos reales decretos ley. El primer texto (el light para la extrema izquierda) implica un nuevo secuestro de los alquileres. Entre las medidas más dañinas para la libertad del mercado se incluye la prohibición de los desahucios hasta "finales" de 2030 para personas calificadas como "vulnerables" y sin "alternativa habitacional". Así lo explicaba el propio Pedro Sánchez en un vídeo.

Como venimos contando en Libre Mercado, esa dudosa calificación de vulnerabilidad lleva en vigor desde el año 2020 y ha secuestrado las casas de decenas de miles de propietarios en nuestro país causándoles graves daños económicos y psicológicos. A principios de este año, los independentistas rechazaron esta prórroga. Ahora, parece que estarían a favor.

Más trabas a los propietarios

Dentro de este primer texto, también se incluyen numerosas trabas para propietarios particulares y empresas con viviendas alquiladas. Eso sí, aunque están confirmadas por los socialistas, ni la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tenía claros los detalles. "Tengo un cacao..." ha reconocido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros demostrando el caos existente con los dos decretos.

De hecho, horas después de la comparecencia, el departamento de Rodríguez seguía sin dar a conocer públicamente el texto. A la espera del texto final, las medidas del primer decreto, serían las siguientes:

Prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028. Será la medida que afecte a más viviendas.

que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028. Será la medida que afecte a más viviendas. Prohibición de actualizar las rentas cada año por encima del 2% hasta 2028. Afecta a todos los contratos.

Afecta a todos los contratos. Más regulación a los que alquilan viviendas por temporada y habitaciones.

Los pisos turísticos pagarán un 10% de IVA.

un 10% de IVA. Prohibición de la compra de vivienda a "fondos buitre". En la rueda de prensa, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez ha insultado a Urbagestión, la empresa dueña del piso de Maricarmen, como "pyme buitre y carroñera".

En la rueda de prensa, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez ha insultado a Urbagestión, la empresa dueña del piso de Maricarmen, como "pyme buitre y carroñera". "Modificar" la fiscalidad de las socimis. En concreto, introduce un gravamen de hasta el 25% de los beneficios no distribuidos de este tipo de sociedades, favoreciendo a aquellas que destinen las viviendas a alquiler asequible.

Podemos y el Sindicato de Inquilinas, que apuestan por ideas como las del segundo texto y de corte más radical, han criticado el troceo. La principal medida de este segundo documento es la renovación automática de los alquileres que se asemejaría a los "alquileres indefinidos", es decir, a la renta antigua franquista y de la que se ha beneficiado Maricarmen.

Con cargo al contribuyente

El Ejecutivo también incorpora en el primer texto rebajas de impuestos, como bonificaciones fiscales para inquilinos con ingresos de hasta 30.000 o 33.000 euros, que serán graduadas en función de sus rentas. Según las estimaciones de la Agencia Tributaria citadas por Rodríguez, estas bonificaciones llegarán a unos 1,6 millones de hogares y, en algunos casos, podrán suponer un ahorro equivalente a una mensualidad de alquiler.

Además, incorporan también bonificaciones en el IRPF a propietarios de vivienda con determinadas condiciones y después de que el Gobierno de PSOE y Podemos colara en la Ley de Vivienda una subida del IRPF a la mayoría de propietarios que declaran el alquiler en España. La medida consistió en rebajar del 60% al 50% la reducción en el IRPF que se venían aplicando año a año los caseros en la declaración de la renta y que tributa como rendimientos de capital inmobiliario.

Asimismo, el Gobierno activará un nuevo mecanismo de financiación denominado 'Tu Casa' para facilitar el acceso a la primera vivienda, mediante el que adelantará el préstamo a las familias a través de un crédito hipotecario con un tipo de interés del 0%. Rodríguez ha precisado que estos préstamos cubrirán hasta el 20% del valor de la vivienda, con un máximo de 50.000 euros, y que la gestión se realizará a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Es decir, esta medida correrá a cargo del contribuyente.

El viernes, día clave

La ofensiva regulatoria llegará al Congreso con carácter de urgencia. El Ejecutivo ha solicitado la celebración de un pleno extraordinario este viernes para buscar la convalidación inmediata de los dos reales decretos ley.

Así, el Gobierno pretende sacar adelante en tiempo récord un nuevo paquete de medidas que amplía la intervención pública sobre el mercado del alquiler y limita todavía más la capacidad de decisión de los propietarios.