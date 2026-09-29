Intxaurrondo se encara con Míriam Nogueras por el decreto de vivienda del Gobierno

Esta mañana el Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos-ley con los que el Gobierno refuerza el escudo antidesahucios para familias consideradas vulnerables y sin alternativa habitacional, regula los alquileres de temporada y prohíbe a los fondos de inversión comprar vivienda hasta 2028.

Su convalidación en el Congreso, prevista para el viernes, dependerá de los votos de Junts y de que el texto no incluya la prórroga automática de los alquileres ni deje desprotegido al pequeño propietario frente a la okupación o la inquiokupación, entre otras condiciones.

En vista de que Junts no daba por bueno el texto del Gobierno de Pedro Sánchez, su portavoz, Míriam Nogueras, ha sido entrevistada en La Hora de La 1 de RTVE, presentado por Silvia Intxaurrondo. La periodista vasca le ha preguntado qué separa aún a su partido del Ejecutivo y cuáles son las condiciones de Junts para apoyar los decretos.

Tensión entre Intxaurrondo y Nogueras

Al final de la entrevista, de más de diez minutos, se ha producido un encontronazo entre Intxaurrondo y Nogueras. La presentadora le ha interrumpido en varias ocasiones para pedirle una respuesta concreta y le ha emplazado a otra entrevista "en la que responda a las preguntas"; la portavoz de Junts ha replicado: "Que yo no conteste lo que usted quiera que yo conteste no quiere decir que no le conteste", tras quejarse de que no la dejaban terminar de explicar la postura de su partido.

Esto es algo que se puede ver en el siguiente clip de vídeo, donde se puede observar la tensión entre ambas.

Rifirrafe entre Miriam Nogueras y Silvia Intxaurrondo en La Hora de la 1 Nogueras asegura que no le deja tiempo para contestar e Intxaurrondo contesta "Le emplazo a tener otra entrevista en la que responda a las preguntas" pic.twitter.com/ZIDyTrc3o2 — jose (@joseruubioo) September 29, 2026

Silvia Intxaurrondo: Que la Administración se haga cargo de los gastos [de pagar al propietario lo que deja de abonar el inquilino] ya está incluido en ese real decreto.

Míriam Nogueras: No, no es verdad… yo le explico.

S.I.: En todo caso, señora Nogueras, la emplazo a otra entrevista en otro momento. De verdad: si no, me lo tomaría como una falta de respeto. Una entrevista en la que usted responda a las preguntas que yo le planteo, con todo el tiempo del mundo.

M.N.: Que yo no conteste lo que usted quiera que yo conteste no quiere decir que no le conteste. Y me gustaría explicar por qué este real decreto no incluye eso. He estado tres minutos hablando y a usted la respuesta que doy no le gusta.

S.I.: Gracias, señora Nogueras.

Como vemos, la tensión entre la periodista y la diputada de Junts ha sido más que evidente, donde la primera le ha achacado a la segunda que no se ciñera a responderle a lo que le había preguntado en un principio, y es qué separa a Junts del Gobierno para que el real decreto salga adelante.

Nogueras sí había respondido a la pregunta

Si bien la política catalana ha dispuesto de más de tres minutos para explicar la postura de su partido (y en ese tiempo ha llegado a divagar), lo cierto es que sí ha contestado a la pregunta de Intxaurrondo: ha dicho que en un principio les habían asegurado que el decreto incluiría una protección al pequeño propietario, de modo que, si el inquilino dejaba de pagar el alquiler, la Administración se haría cargo de esos gastos; una garantía que, según Nogueras, ya no figuraba en el último borrador enviado por el Gobierno a Junts.

Ese intento de aparentar rigor, a base de repreguntas, cuando el entrevistado es contrario al Gobierno del PSOE contrasta con lo que ocurre cuando Silvia Intxaurrondo entrevista a miembros del Ejecutivo: entonces no hay preguntas incisivas que puedan ponerlos en apuros.