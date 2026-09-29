Un país de viejos, sin niños y sin casas

España es un país lleno de viejos, donde apenas nacen niños y en el que la mayor parte del territorio está vacío. En un lugar así, conseguir un techo debería ser el último de los problemas. Y, sin embargo, comprarlo se ha convertido en un sueño imposible para los jóvenes; y alquilarlo, no solo en Madrid o Barcelona, en una pesadilla. La política ofrece dos respuestas a eso: para la izquierda faltan viviendas públicas y sobran especuladores; para la derecha sobra regulación y falta suelo. Ambas cometen idéntico error: buscar las causas en el mercado inmobiliario, cuando el problema de la vivienda no procede del mercado inmobiliario.

La derecha olvida que el suelo también estaba regulado antes de 2008, cuando España levantaba más viviendas al año que Francia, Italia y Alemania juntas. Y la izquierda ignora que subvencionar la demanda no crea más oferta, sólo llena los bolsillos de los constructores con el dinero de las subvenciones. Y después está el mito de Viena y sus construcciones municipales. Nadie aquí recuerda tampoco que un siglo son cien años, el tiempo que Viena lleva construyendo edificios públicos. ¿Quién está dispuesto a esperar cien años? Tenemos lo que queríamos: enormes flujos migratorios, cien millones de turistas y una actividad concentrada en Madrid, las islas y la costa Mediterránea. Celebramos con euforia cada récord turístico y cada aumento de la población activa.

Pero luego fingimos sorpresa cuando no quedan pisos asequibles para nadie. Y entonces añoramos la política de vivienda del desarrollismo. También olvidamos que los campesinos que llegaron a las ciudades durante los sesenta se convirtieron en obreros industriales, no en conductores de Uber o repartidores de pizzas a domicilio. El modelo de empleos baratos ligados al turismo y los servicios no permite pagar los alquileres de las ciudades donde se crean esos puestos de trabajo baratos. No se puede aumentar indefinidamente el turismo, importar cada año un millón de inmigrantes, mantener siempre bajos los salarios y garantizar vivienda digna para todos. El modelo de España es insostenible y está abocado al colapso.