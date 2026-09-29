La bomba de la izquierda en el decreto Maricarmen: prohibido desahuciar sin consentimiento del "vulnerable"

La izquierda se ha empeñado en terminar de destrozar el mercado de alquiler en España. Ya ha subido su precio por encima del 30% y ha caído la oferta de vivienda en arrendamiento en un porcentaje similar.

El problema: la salida de viviendas del mercado por el miedo a la ocupación, el pánico de los propietarios a la protección a los morosos y okupas y el brutal encarecimiento y obstrucción a la construcción con sus propias normas desde hace ocho años. Pero quieren más. Y lo último que se les ha ocurrido y ahora debate el PSOE es prohibir el desahucio de las personas vulnerables si el propio moroso no acepta la nueva vivienda como idónea para él.

La pelea sobre la regulación de los desahucios de personas catalogadas como vulnerables se centra en la modificación del Real Decreto-ley 11/2020 (la norma que regula la suspensión extraordinaria de lanzamientos) y su encaje con la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC).

Desahucios y personas vulnerables

La norma vigente (Artículo 1 del RDL 11/2020) recoge la siguiente redacción en esta materia: "Se suspenderá el lanzamiento cuando [...] la persona arrendataria acredite encontrarse en situación de vulnerabilidad económica y social sin alternativa habitacional. [...] Si las Administraciones competentes presentan un informe acreditando que se han ofrecido medidas o alternativas asistenciales o habitacionales a la persona vulnerable, el juez levantará la suspensión del procedimiento". La norma ya supone una vulneración plena del derecho a la propiedad privada (art. 33 Constitución Española).

Y es que convierte al propietario en el garante de la vivienda de otro particular que caiga en esa situación, haciendo que un particular tenga que asistir con su patrimonio a otro pese a la barbaridad de impuestos pagados en España.

Propuesta de modificaciones en la ley

Pues bien, a Podemos, Sumar, Bildu, etc. —los mismos que han permitido e impulsado llegar a esta situación— les parece poco esquilmar a un propietario particular. Y ahora los impulsores del denominado decreto Maricarmen quieren un cambio.

Uno plasmado en una propuesta de modificación (enmienda al Art. 1 RDL 11/2020 y Art. 441 de la LEC) que recoge el siguiente articulado: "La suspensión del lanzamiento se mantendrá de forma imperativa hasta que las Administraciones públicas competentes hagan efectiva la entrega de una solución habitacional estable, permanente y adecuada a las circunstancias de la unidad familiar, excluyéndose a estos efectos los recursos asistenciales, de emergencia o institucionales que no cuenten con el consentimiento expreso e informado de la persona afectada".

Atención a la última parte de la frase: "... Excluyéndose a estos efectos los recursos asistenciales, de emergencia o institucionales que no cuenten con el consentimiento expreso e informado de la persona afectada". Traducido: que si el moroso no acepta la residencia o casa que se le ofrece, aunque sea de facto una solución, puede seguir como moroso en la casa del propietario.

Propietarios arruinados y morosos protegidos

Por cierto, todo ello, por supuesto, sin activar la indemnización que obliga a pagar la Constitución Española cuando se expropia el derecho de explotación de cualquier particular. Traducido: que el moroso sigue sin pagar y en la casa 'okupada' hasta que él dé su consentimiento a la casa que le ofrezcan.

Y, si no, pues es el propio propietario el que se tiene que arruinar doblemente llevando él el caso a los tribunales y arriesgándose a perder también ahí por el cariz ultrarradical de la norma.