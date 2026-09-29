La crisis migratoria ahuyenta al turismo y deja a Ceuta sin cruceros hasta fin de año

Suma y sigue y todo siempre perjudicando al territorio español. La incesante presión en las fronteras españolas no solo acarrea un gravísimo problema de seguridad y asistencia social, sino que también está asestando un duro golpe a la economía local. El constante asalto a las vallas y la llegada ininterrumpida de inmigrantes ilegales a Ceuta desde finales del pasado mes de julio ha tenido una consecuencia directa e inmediata en uno de los motores económicos más importantes de la ciudad autónoma, mermando gravemente su capacidad de atraer riqueza.

La Consejería de Comercio y Turismo del Gobierno ceutí, según los datos confirmados a la agencia EFE, han motivado que las principales compañías internacionales hayan optado por anular todas las escalas de cruceros previstas hasta la conclusión de este año. En concreto, el puerto ceutí esperaba recibir a once grandes buques entre los meses de septiembre y diciembre, lo que iba a suponer un balón de oxígeno para el comercio local que finalmente no llegará a buen puerto.

Esta drástica decisión frena en seco la consolidación de la plaza española como destino emergente en el tránsito por el Estrecho de Gibraltar. El historial reciente invitaba al optimismo: durante el año 2023 se registraron quince escalas exitosas y las previsiones para 2024 y 2025 auguraban un ritmo similar de llegadas. Sin embargo, la nula eficacia en la defensa de nuestras fronteras ha terminado imponiendo su propia agenda sobre el tejido productivo.

En lo que llevamos de año, la instalación portuaria únicamente ha podido celebrar una escala comercial, registrada el pasado 29 de mayo, justo antes de que el estallido de la crisis ahuyentara por completo a los operadores. A la pérdida de estos buques se suma otro dato verdaderamente demoledor aportado por el Ejecutivo local: la cancelación de más de un 90 por ciento de las llegadas de grupos de turistas que tenían previsto visitar la zona en estas fechas.

A pesar de este escenario desalentador, fuertemente marcado por la falta de un control efectivo de los flujos migratorios, el área de Turismo confía en retomar la actividad habitual en las próximas semanas. Las autoridades locales insisten en que resulta fundamental evitar la pérdida definitiva de toda la temporada invernal y buscan nuevas fórmulas para transmitir confianza y seguridad a los visitantes extranjeros, con la esperanza de ir recuperando gradualmente una normalidad económica vital para la prosperidad de sus ciudadanos.