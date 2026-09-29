La inflación no da tregua: roza el 5% y alcanza su nivel más alto en tres años y medio

La inflación no da tregua y en el mes de septiembre vuelve a repuntar, incrementando además el ritmo de las subidas que encadena cada mes. Y es que, aunque los precios han continuado aumentando durante los últimos años, ahora aceleran de nuevo su crecimiento, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo para las familias si sus ingresos no avanzan al mismo ritmo.

Concretamente, según datos avanzados del INE, el IPC elevó seis décimas su tasa interanual en septiembre, hasta el 4,9%. De hecho, se trata de su nivel más alto desde febrero de 2023, cuando alcanzó el 6%.

Así las cosas, el último repunte de los precios prolonga la tendencia alcista de los últimos meses y sitúa de nuevo la inflación por encima del 4%. Al respecto, el organismo señala al encarecimiento de los carburantes y a la evolución de los paquetes turísticos como los principales factores detrás de la subida.

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De hecho, con el dato de septiembre, todavía provisional, la inflación encadena tres meses consecutivos de ascensos. Además, es la segunda ocasión desde abril de 2023 en la que la tasa interanual supera el 4%.

En este contexto, el Ministerio de Economía ha señalado que el encarecimiento de los carburantes está relacionado con la continuidad del "shock" energético derivado de la guerra en Irán. En este sentido, el departamento también destaca el efecto base provocado por la caída de los precios de los carburantes en septiembre del año anterior.

Por su parte, el avance del INE sitúa también la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, en el 3,1% interanual. Esta tasa aumenta dos décimas respecto a agosto y queda 1,8 puntos por debajo de la inflación general.

La evolución de ambos indicadores muestra una diferencia entre el índice general y la medida que excluye los componentes más volátiles de la cesta de consumo. En septiembre, el repunte del IPC general fue de seis décimas, mientras que la inflación subyacente aumentó dos.

Del mismo modo, cabe destacar que, en términos mensuales, los precios registraron en septiembre un incremento del 0,3% respecto a agosto. No obstante, este aumento supone cuatro décimas menos que el registrado en el mes anterior. En cualquier caso, con la subida de septiembre, el IPC mensual acumula ocho meses consecutivos de avances, según el dato avanzado por el Instituto Nacional de Estadística.

Con todo, según detalla el INE, el IPCA, utilizado para facilitar la comparación de la evolución de los precios entre los países de la Unión Europea, elevó cuatro décimas su tasa interanual en septiembre, hasta el 5%. Así, en términos mensuales, el IPCA aumentó un 0,6% respecto a agosto. Por su parte, la inflación subyacente del índice armonizado se situó en el 3,2% en septiembre, según la estimación del INE.