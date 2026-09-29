El Gobierno reconoce ahora que Urbagestión no es un fondo pero le insulta: "Es una pyme buitre, muy carroñera"

Pese a que Urbagestión, la empresa propietaria del piso del que ha sido desahuciada Maricarmen, ha explicado en distintas ocasiones la realidad de su modelo de negocio y ha retratado la falta de rigor del Ejecutivo, el Gobierno no duda en seguir atacando a la compañía. De hecho, cabe destacar que, según tratan de vender los integrantes del Gobierno, los dos decretos sobre vivienda aprobados este martes han sido motivados, en buena medida, por la supuesta necesidad de dificultar aún más la actividad de los fondos de inversión en el mercado inmobiliario.

Sin embargo, ha resultado especialmente llamativo que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, haya aprovechado la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes para cargar nuevamente contra Urbagestión.

Concretamente, tras ser preguntada sobre la forma en que el Gobierno ha definido en el decreto lo que son los "fondos buitres", la ministra de Vivienda ha reconocido que Urbagestión "tal vez" no fuera un fondo. Sin embargo, ha asegurado que, pese a ello, la compañía es "una pyme buitre, muy carroñera".

De hecho, la ministra también ha defendido que el final del caso de Maricarmen ha sido "innecesario". El motivo, según Isabel Rodríguez, es que Urbagestión "nunca tendría que haber pasado por allí".

Con todo, Isabel Rodríguez ha remitido a la prensa a la publicación del texto definitivo una vez se finalice "la redacción completa". En cualquier caso, ha defendido que la ambición del Gobierno no es "poner palos en las ruedas a las empresas, sino orientar que no tengan prácticas especulativas y orientar que la inversión vaya dirigida a la vivienda pública y asequible".

Pero este nuevo ataque a la compañía es igualmente injustificable, especialmente porque, tal y como detallaron los responsables de la empresa a Libertad Digital, Urbagestión es una pequeña empresa familiar que sólo tiene un piso en propiedad —precisamente, la vivienda situada en el distrito de Retiro—.