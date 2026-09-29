Los negocios de Sol sufren la acampada por Maricarmen: "Se han intentado colar para dormir"

La acampada en la Puerta del Sol de Madrid por cientos de personas, lideradas especialmente por los miembros del Sindicato de Inquilinos de Madrid (del que en este artículo hemos hecho una radiografía sobre sus líderes), sigue dando que hablar ya que todavía muchas permanecen allí después de que empezaran a acampar a raíz de la manifestación del 26 de septiembre. Hay que recordar que todo este movimiento se produce a raíz del desahucio de Maricarmen, siendo instrumentalizado por activistas y políticos de izquierda.

La presencia de cientos de personas acampando en un espacio público altera de forma inevitable la vida de cuantos trabajan y/o residen en la zona. Esto es algo que está afectando también a los negocios que la rodean, los cuales, en declaraciones a Libre Mercado, nos han expresado su preocupación y sus sensaciones sobre estos sucesos. Otros comerciantes han preferido "no hacer comentarios" sobre lo que está ocurriendo.

De tardes caóticas a casi ningún cliente

Uno de los comercios de la Puerta del Sol, Estilo MMA Madrid, nos ha contado que "hoy no sé si será eso [la acampada] o el clima, pero siento que un poco sí ha afectado a las ventas porque las tardes suelen ser un poco caóticas en la tienda en general, y no ha sido el caso hoy para nada. Suelen venir muchos clientes y hoy apenas han venido", nos explica amablemente esta dependienta.

"Un poco se está reflejando en las ventas. Entiendo la importancia del tema, pero no sé hasta qué punto interfiere en que nuestros clientes vengan o no, o que nuestros clientes directamente a lo mejor pasen del ajetreo. Hay mucha gente y hace difícil moverse por aquí. De vez en cuando suelen gritar alguna consigna", nos contaba.

Por otro lado, un trabajador de el Mirador de Sol nos contaba que varios manifestantes han intentado colarse a su restaurante para dormir. En sus propias palabras, "ahora mismo no tenemos mucha queja todavía por parte de nuestros clientes, a los que intentamos explicarles lo que está pasando ya que nos preguntan sobre ello. Intentamos dar un poco más de seguridad para que los que están acampando no pasen aquí a dormir, que alguno lo ha intentado ya. Nosotros mismos estamos vigilando que no intenten dormir aquí, que ya han intentado dormir en las escaleras".

"Se han intentado colar para dormir en nuestro negocio"

Por último, desde la joyería Orocharro nos explicaban que "por la mañana suele haber más movimiento que por la tarde", también nos explican que creen que la acumulación de tantas personas en un mismo recinto puede llegar a afectar a sus ventas futuras.

De esta forma, vemos que, aunque han pasado tan solo unos días desde que comenzó la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, los efectos negativos sobre los negocios ya han dado sus primeros "frutos", algo que era de esperar al producirse de la noche a la mañana una ocupación del espacio público por tantas personas en una zona comercial.

Así pues, algunos negocios ya están alertando de que la presencia de los manifestantes está afectando a sus ventas presentes (y quizá a las futuras) y que también han tenido que reforzar las medidas de seguridad, ya que algún manifestante que otro ha intentado dormir en su establecimiento. Será cuestión de días saber si esto va para largo o si no tendrá el mismo recorrido que las acampadas del 15-M.