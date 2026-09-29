Radiografía del caso Maricarmen: ¿cuántos jubilados viven de alquiler en España?

El caso de Maricarmen no deja de escalar, ya que está siendo aprovechado políticamente por sectores de izquierdas. No obstante, se corre el riesgo de que el foco del problema de la vivienda acabe desviándose hacia una cuestión minoritaria en nuestro país y que no está entre los principales problemas habitacionales: que un determinado número de jubilados viva de alquiler.

Como ya hemos explicado en muchas otras ocasiones, el problema del alquiler en España afecta fundamentalmente a personas jóvenes y de mediana edad, no a las de 65 años y, mucho menos, a personas de la edad de Maricarmen (87 años). Para comprobarlo, basta con acudir a los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística a través de la Encuesta de Condiciones de Vida.

Solo el 7,8% de los hogares de 65 años o más vive de alquiler

Al observar los datos, veremos que el 88,2% de los hogares compuestos por personas de 65 años o más reside en una vivienda en propiedad, de los cuales el 82,4% no tiene hipoteca y el 5,8% sí tiene hipoteca. Solo el 7,8% de los hogares de 65 años o más vive de alquiler, de los cuales el 2,3% vive en un alquiler inferior a precios de mercado (pudiendo ser un alquiler de renta antigua) y el 5,5% vive en un alquiler a precios de mercado.

Una situación bien distinta es la que viven los jóvenes de 16 a 29 años, los cuales tan solo un 30,6% reside en una vivienda en propiedad, donde el 14,1% tiene la propiedad sin hipoteca y el 16,5% la tiene con hipoteca. Por otro lado, el 54,7% vive de alquiler, siendo que el 49,8% lo hace en un alquiler a precios de mercado y el 4,9% a un alquiler inferior a precios de mercado.

Más de la mitad de los jóvenes vive de alquiler

Aquellos que tienen una edad entre 30 y 44 años viven una situación intermedia. El 53,1% de estos tiene una vivienda en propiedad, donde el 15,2% tiene la casa completamente pagada y el 37,9% aún tiene una hipoteca. De ellos, el 37,1% vive de alquiler, donde el 32,1% tiene un alquiler a precios de mercado y un 5% un alquiler inferior al de mercado.

En comparación con la media europea, la situación en España es más ventajosa para los hogares más envejecidos. Según Eurostat, en 2025 el 21,1% de los hogares de 65 años o más vivía de alquiler en la Unión Europea, más del doble que en España. En países como Alemania, Dinamarca o Países Bajos esos porcentajes se elevan al 41,5%, el 39,1% y el 36,5%, respectivamente

España, mejor que la media europea

Con lo cual, vemos que el problema del alquiler afecta fundamentalmente al grupo de edad de 16 a 44 años, y no al de 65 años o más. Afortunadamente, nuestro país goza de una mejor posición que otros muchos vecinos europeos en cuanto al porcentaje de personas mayores que viven de alquiler.

Por lo tanto, el foco del debate público no debe descentrarse. El caso de Maricarmen, con todas las aristas que tiene (como hemos explicado aquí), no debe hacernos creer que se trata de algo generalizado en nuestro país, pues el problema del alquiler no afecta principalmente a los más mayores, sino a los más jóvenes.