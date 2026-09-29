Una carpa de la acampada de Sol defiende la okupación: "Nos parece bien una patada a una puerta"

La acampada de la Puerta del Sol cuenta desde el sábado con un punto de información del proceso de Unión de Colectivos de Vivienda de Madrid desde el que sus integrantes defienden la okupación como una respuesta ante las dificultades para acceder a una vivienda. Libertad Digital se ha desplazado hasta este puesto para hablar con María, una de sus integrantes.

Desde esta organización, formada por asambleas de barrios y pueblos de Madrid, aseguran que atienden a personas con situaciones muy diferentes y que consideran insuficientes las medidas institucionales para resolver los problemas de acceso a la vivienda.

"No pensamos que haya decretos o leyes que las puedan amparar", explica María. Pone como ejemplo la posibilidad de que los contratos de alquiler puedan ser indefinidos y plantea qué ocurriría con las personas que ni siquiera consiguen acceder a un contrato porque, según afirma, un propietario o una empresa considera que su situación "no es suficiente".

🔴 Una carpa de la acampada de Sol defiende la okupación: "Hay gente que solo ve como solución darle una patada a una puerta". pic.twitter.com/LcYHi8Avx0 — Libertad Digital (@libertaddigital) September 29, 2026

Por ello, asegura que el colectivo no solo apoya a los inquilinos, sino también a personas con problemas hipotecarios y a quienes viven okupando viviendas. "Hay gente que se ve con situaciones muy precarias en la calle y que solo ve como solución darle una patada a una puerta, y a nosotros nos va a parecer bien porque estas personas necesitan una vivienda", afirma María.

"Todo el mundo tiene derecho a tener un techo"

La integrante del colectivo critica además las listas de acceso a vivienda pública en Madrid y asegura que hay personas que llevan años inscritas sin conseguir una vivienda. "Todo el mundo tiene derecho a tener un techo y todo el mundo tiene que dormir en una vivienda", sostiene. En este sentido, considera que existe una contradicción: "Lo que no se puede entender es que haya miles de casas vacías en este país y haya mucha gente sin casa", afirma.

Preguntada por el objetivo del punto de información instalado en Sol y si desde allí ofrecen consejos para llevar a cabo una okupación, María lo niega. "Nosotros simplemente defendemos la ocupación", explica.

Según María, la intención de hacer visible esta postura es que las personas que viven en esta situación sepan que cuentan con su apoyo. "Es un tema que está muy criminalizado, lo que hacemos es ponerlo para que la gente que se tiene que ocultar de esta realidad y que por tanto lo que hace es vivir más vulnerabilidad teniéndose que ocultar, sepa que le apoyamos y que se acerque a nosotros", afirma.

"Hasta que se acabe el negocio de la vivienda"

La integrante de la organización insiste en que el trabajo del colectivo va más allá de la acampada de Sol. "Nosotras trabajamos en los barrios y en los pueblos, llevamos años de asamblea", explica, y añade que las situaciones que atienden son "mucho más complejas y mucho más extensas de lo que aquí se puede ver".

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Sobre cuánto tiempo tienen previsto permanecer en la Puerta del Sol, María responde con otra reivindicación: "Hasta que se acabe el negocio de la vivienda".