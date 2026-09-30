Acoso a una inmobiliaria gallega al confundirla con los caseros de Maricarmen: "Amenazan con quemar mi oficina"

El caso de Maricarmen, que la izquierda ha utilizado, por una parte, para tapar las consecuencias de la invasión de Ceuta y, por otra, para aprobar de urgencia dos decretos claramente intervencionistas y que suponen un golpe para los caseros y la propiedad privada, ha llevado a un grupo de radicales a amenazar a una pequeña empresa inmobiliaria de Bayona, en Vigo, que no tiene ningún vínculo con la empresa que posee el piso donde reside Maricarmen. Han confundido Urbagestión, la propietaria del piso de Maricarmen, con URBAN Gestión Inmobiliaria, cuya sede está en Bayona.

Libre Mercado ha podido hablar con la dueña de esta empresa que, según cuenta, lleva recibiendo amenazas desde el pasado miércoles. La dueña de la empresa es Lorena Rodríguez. Explica que fundó su empresa "en julio de este año" tras varias décadas dedicada al sector inmobiliario. Una vez que trascendió el nombre de Urbagestión, un grupo que confundió una empresa con otra inició una campaña a través de redes sociales —"principalmente Instagram", según explica Rodríguez—, en la que insultaban y amenazaban el negocio de Rodríguez. "La primera vez me llamaron buitre y pensé que era alguien que tenía un mal día, pero se intensificaron y nos acusaban de desahuciar a una anciana", explica. Cuenta, además, que aquel día no se había enterado del desahucio y no sabía qué estaba ocurriendo. Apunta que es gente que "no ha comprobado nada" e insiste en que "yo no tengo nada que ver".

Tal y como señala Rodríguez, ha recopilado hasta "500 mensajes" de este tipo desde el miércoles. Aunque aún no se ha decidido a denunciar la situación en la que vive, afirma: "Doy dos días para que se calme la cosa". Si no cambia, advierte de que pondrá una denuncia ante la Guardia Civil.

Comunicado

De todos los mensajes que recibió, el que más miedo le produjo fue uno en el que "me dijeron que me iban a quemar la oficina". En esa ocasión sí que acudió a la Policía Municipal y la Guardia Civil. "Yo quería quedarme en el local toda la noche", dice. Sin embargo, "en la Guardia Civil me aseguraron que estarían pendientes y al final no pasó nada". Comenta, asimismo, que desde este martes "se calmó, pero el tema sigue".

URBAN Gestión ha publicado un comunicado en Instagram en el que indican que "en las últimas horas, URBAN Gestión Inmobiliaria, con sede en Baiona (Pontevedra), está recibiendo insultos, acusaciones y amenazas en sus redes sociales como consecuencia de una grave confusión con una empresa inmobiliaria de Madrid denominada Urbagestión. Queremos dejarlo absolutamente claro: URBAN GESTIÓN INMOBILIARIA no tiene ninguna relación con URBAGESTIÓN DESARROLLO E INVERSIONES DE MADRID".

No obstante, según Lorena Rodríguez, el comunicado no ha surtido efecto, ya que ha recibido más llamadas en las que la llaman "hija de puta", "buitre" y otra "barbaridad de cosas".