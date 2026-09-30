Una mujer de 92 años reclama recuperar una vivienda de su propiedad en pleno centro de Jerez de la Frontera después de que su nieto lleve 14 años residiendo en ella. María Dolores asegura que en su día permitió que el joven se instalara gratuitamente en el inmueble, pero que la situación se ha deteriorado hasta el punto de que ahora vive "con miedo, ansiedad y sin poder dormir tranquila".

El conflicto ha provocado además una disputa política después de que Adelante Andalucía haya arremetido contra la actuación desplegada para intentar recuperar la vivienda. Carlos Fernández, portavoz de la formación en Jerez, ha acusado a la empresa contratada por la propietaria de actuar como "matones" y ha denunciado supuestas "coacciones" a los vecinos.

Una vivienda independiente

El inmueble se encuentra en la calle Larga, una de las principales vías peatonales del centro de Jerez. Según explica María Dolores en declaraciones a El MIRA TV, se trata de una vivienda independiente de aquella en la que reside ella y que fue separada mediante una división horizontal.

María Dolores, con 92 años, pide a su nieto que abandone el piso que le dejó en Jerez hace 14 años. Hace 14 años permitió que su nieto se instalara gratuitamente en una vivienda de su propiedad.

Ahora pide que la abandone y asegura que vive con miedo, sufre ansiedad y no puede… pic.twitter.com/wmNgXz2tho — El MIRA (@noticiasmira) September 22, 2026

La anciana relata que permitió a su nieto instalarse allí hace 14 años, pero que con el paso del tiempo la situación se complicó. Ante esta circunstancia, decidió recurrir a una empresa especializada para intentar recuperar el uso de la vivienda.

"Yo quiero la ley, no vaya a ser que a mí me pase algo", afirmó María Dolores, según recoge El MIRA TV. La mujer explica que incluso llegó a abandonar la vivienda de su hija para trasladarse a su piso, aunque finalmente tuvo que marcharse de nuevo ante la situación que estaba viviendo. "Si yo me quedo aquí, me muero", asegura que llegó a pensar.

La propietaria sostiene que lleva años intentando resolver el conflicto y que ahora quiere recuperar una vivienda que es de su propiedad y se encuentra separada de su domicilio.

Adelante Andalucía carga contra la empresa

La actuación de la empresa contratada por María Dolores ha provocado la reacción de Adelante Andalucía. Carlos Fernández publicó un mensaje desde el perfil oficial de la formación en el que acusó a la compañía de actuar como "matones en pleno centro de Jerez" y reprochó a la alcaldesa, María José García-Pelayo, que supuestamente mire "para otro lado".

"No podemos tolerar que empresas de matones vengan a nuestras calles a acosar y desahuciar a la gente de nuestros barrios", afirmó el portavoz de Adelante Andalucía.

Fernández reclamó además la intervención de la Policía Local y preguntó dónde se encuentra el cuerpo policial "protegiendo a la gente frente a la impunidad de estas mafias".

La formación defiende que "el derecho a la vivienda y la tranquilidad de nuestros vecinos no se negocia" y reclama que no se normalicen las "coacciones" en los barrios de Jerez.