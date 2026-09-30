Ana Iris Simón ataca en 'El País' a los pequeños propietarios y les culpa de "arruinar" a sus inquilinos

Desde hace una semana no hay una cuestión de la que se hable más en la esfera política y en la opinión pública que de la vivienda, a raíz del desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años, de las acampadas en la Puerta del Sol de Madrid y de las leyes que el Gobierno intenta aprobar en materia de vivienda.

Ha sido en medio de toda esta situación cuando la periodista y escritora Ana Iris Simón ha aprovechado su cuenta de X para recordar una columna de opinión publicada hace unos meses, en la que critica a los pequeños propietarios de vivienda y acusa a algunos de ellos de contribuir a la ruina de tantos otros inquilinos.

El siguiente post ha sido compartido por la propia Ana Iris Simón:

Hace unos meses escribí en El País sobre el gran tabú de la vivienda: que quien compró un piso por 50.000 euros en el 96 y ahora lo alquila por 1.500 también es el problema. pic.twitter.com/hbXJu2RmpA — Ana Iris Simón (@anairissimon) September 29, 2026

"Hace unos meses escribí en El País sobre el gran tabú de la vivienda: que quien compró un piso por 50.000 euros en el 96 y ahora lo alquila por 1.500 también es el problema", escribía la escritora.

De todo el artículo cabe destacar lo siguiente, que es donde se centran las acusaciones contra algunos pequeños propietarios de vivienda que, según Ana Iris Simón, contribuyen a agravar el problema de la vivienda.

"El martes pasado [en referencia al 28 de abril de 2026] en el Congreso hubo de todo (incluidos buenos diagnósticos y propuestas) salvo una cosa: ni un ápice de crítica a los pequeños propietarios, a quienes la ministra de Vivienda dijo al inicio de la legislatura que iba a proteger porque 'dedicaron todo su esfuerzo y su trabajo, todos sus ahorros, a la compra de una segunda vivienda que hoy complementan con sus rentas'. Como si eso ameritara que algunos de ellos hoy contribuyan a la ruina de quienes, a pesar de su esfuerzo y trabajo, no pueden ahorrar ni comprar una primera vivienda", explica la escritora.

Culpa a algunos caseros de la "ruina" de sus inquilinos

"Para quienes compraron un piso por 10 millones de pesetas (60.000 euros) en 1990 y ahora lo alquilan a 1.800 euros mensuales nunca hay una mala palabra. Tampoco para quienes heredaron y decidieron invertirlo en vivienda, sacarse una hipoteca con una letra de 500 euros y cobrarle a sus inquilinos el triple. Ni para aquellos a los que se les murió la abuela y le alquilan una casa de tres habitaciones a tres familias de inmigrantes, a razón de 700 euros la pieza. Porque hay un gran tabú cuando se abordan los precios desorbitados de los alquileres: que muchos pequeños rentistas también forman parte del problema", termina expresando Ana Iris Simón.

Como vemos, Ana Iris sostiene que algunos pequeños propietarios estarían contribuyendo a la ruina de aquellas personas a quienes alquilan un piso por alrededor de 1.700 euros (o unos 700 euros por habitación). Se puede interpretar que esta crítica va dirigida a todo casero que alquila su vivienda a un precio similar al de mercado, quedando fuera de ella quienes la alquilan por un precio inferior al que marca el mercado.

Esta es una crítica habitual en la que se intenta culpar a los pequeños propietarios de las consecuencias de que la oferta de vivienda no se adecúe a la inmensa demanda existente, pues cada año se crean muchos más hogares de los que viviendas se producen, además de la inseguridad jurídica que ha traído este Gobierno. Al parecer, lo que deberían hacer muchos propietarios es asumir ellos las consecuencias de la mala gestión de la Administración.

¿Cobraría menos Ana Iris para no "arruinar" a los medios donde participa?

Es decir, los dueños de las casas deberían dejar de ingresar esos 1.700 euros al mes y conformarse con un tercio de esa cantidad, por ejemplo. Lo que está haciendo Ana Iris Simón es lo mismo que hizo Antonio Maestre en su día: atacar a quienes fijan libremente el precio de su propiedad, sin obligar a nadie a pagarlo. Y si no establecen el precio que estos periodistas y escritores consideran conveniente, se convierten automáticamente en parte del problema.

Sería interesante preguntarle a personas como Ana Iris si, en el caso de que mañana escasearan los periodistas y se disparara la demanda de columnas, ella debería cobrar un tercio de lo que el mercado paga por su trabajo para no "arruinar" a los medios de comunicación. Seguramente diría que ella no tiene la culpa de que esos precios sean tan altos, aunque exactamente lo mismo ocurre con los propietarios de vivienda.