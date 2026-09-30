Así es el pacto con Maricarmen arbitrado por el Ayuntamiento de Madrid: vuelve al piso pagando sólo el 30%

Las coacciones y la campaña de presión contra la empresa propietaria del piso de Maricarmen —Urbagestión— la han llevado a recurrir al arbitraje del Ayuntamiento de Madrid para acabar con esta pesadilla.

La empresa ha preferido aceptar el chantaje mediático y político y readmitir a Maricarmen, que estaba incumpliendo los pagos pese a haberse beneficiado durante 71 años del sistema de renta antigua. El pacto intermediado por el Ayuntamiento de Martínez Almeida permitirá que ella vuelva al piso del que fue desahuciada por sus impagos y que lo haga pagando únicamente el 30% de sus ingresos netos, sin impuestos.

El Ayuntamiento de Madrid ha propiciado el acuerdo entre Urbagestión Desarrollo e Inversión SL y Maricarmen —María del Carmen Abascal—, que volverá al inmueble de la calle Alcalde Sainz de Baranda en condición de arrendataria. El nuevo contrato, pendiente de validación por Maricarmen, se ha suscrito al amparo del programa del Servicio de Intermediación del Alquiler de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid). El acuerdo permitirá a Maricarmen regresar a la vivienda con carácter inmediato, por un precio que no supera el 30% de sus ingresos netos. EMVS Madrid será el garante del cumplimiento del contrato.

Además, el programa incluye para la inquilina una carta de servicios que incluirá una asesoría jurídica, económica, técnica y fiscal que resolverá cuantas cuestiones se planteen durante la vigencia del contrato de alquiler. Todo ello gratis para ella.

Como garantía para los propietarios, el programa de Intermediación ofrece un seguro multirriesgo del hogar y seguro de impagos a lo largo de toda la vigencia del contrato. "El Ayuntamiento de Madrid, que desde hace días sigue la situación de Maricarmen, ha mediado y puesto todos los recursos municipales a disposición de las partes para alcanzar un acuerdo que permita a Maricarmen recuperar su hogar con unas condiciones habitacionales asumibles", han señalado fuentes del Ayuntamiento.

"El Ayuntamiento intermedia porque el propietario cambia de opinión y decide volver a alquilar y se dirige a nosotros buscando un marco de negociación para negociar con la inquilina. Y ahí es donde el Ayuntamiento de Madrid pone a disposición un servicio de intermediación que está disponible para todos los ciudadanos que quieren alquilar su vivienda con garantías", explican fuentes del Ayuntamiento de Almeida. El programa municipal de mediación se puso en marcha en 2021 y "busca incorporar nuevas viviendas en alquiler en Madrid.

No supone un gasto adicional, ya que es un contrato marco de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo donde se prevé tanto la póliza por el impago como la póliza por seguro de hogar o multirriesgo de hogar. Y el asesoramiento que se ofrece al arrendatario está dentro de los servicios comunes de la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid", apuntan fuentes del Ayuntamiento.

"El Servicio de Intermediación del Alquiler es un programa que busca propiciar que haya nuevas viviendas en alquiler en Madrid dando garantías y seguridad a los propietarios ante los impagos y los daños. El Ayuntamiento ha gestionado desde 2021 un total de 1.500 solicitudes de intermediación, que han acabado en 966 contratos suscritos, de los que hay 731 en vigor en este momento. No se ha dado un trato especial a Maricarmen", puntualizan desde el Ayuntamiento.

"Es una política municipal que trata de paliar el desastre de las políticas de Pedro Sánchez, que ha sembrado el pánico entre los propietarios y que ha provocado que la oferta de vivienda en alquiler se hunda en España", sentencian.