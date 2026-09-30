Bizum y otras cuatro plataformas se unen para crear una red de pagos europea con sede en Madrid

Las principales aplicaciones de transferencias instantáneas del Viejo Continente han anunciado este miércoles una alianza histórica. El sistema español Bizum, junto a sus homólogos Bancomat de Italia, EPI/Wero (operativo en Bélgica, Francia y Alemania), SIBS-MB WAY de Portugal y Vipps MobilePay (presente en Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia), han sumado fuerzas para la creación de una sociedad conjunta que recibirá el nombre de European Networks for Payments.

El objetivo principal de este nuevo actor comunitario será gestionar y escalar la interoperabilidad entre todas estas soluciones nacionales. De esta forma, se facilitará el envío de dinero entre ciudadanos de distintos países europeos sin necesidad de descargar aplicaciones extranjeras, manteniendo la interfaz y las marcas originales a las que cada consumidor está habituado en su respectivo territorio.

Esta nueva corporación tendrá su sede central en Madrid y será la encargada de operar el centro común acordado en el memorando de entendimiento que los socios fundadores suscribieron el pasado mes de febrero. La elección de la capital de España subraya el peso específico del sistema nacional en el entorno tecnológico del continente, erigiéndose como un referente en la soberanía financiera frente a alternativas impulsadas desde fuera de la Unión Europea.

En términos de alcance, la suma de las cinco aplicaciones prestadoras del servicio cubre actualmente a una bolsa de clientes nada desdeñable. Prestan servicio a aproximadamente 130 millones de usuarios distribuidos en trece países, lo que equivale a más del 70 % de la población conjunta de la Unión Europea y Noruega. Todo este entramado quedará conectado mediante una capa técnica y operativa común, fundamentada estrictamente en estándares continentales y orientada a los envíos inmediatos de cuenta a cuenta.

Respecto al calendario de implantación, el consorcio ha detallado que actualmente se están ultimando los preparativos técnicos. El despliegue comenzará con una primera fase centrada en los pagos transfronterizos entre particulares. Posteriormente, en etapas sucesivas, se irán habilitando las opciones de pago en el comercio electrónico y en los terminales de punto de venta físicos, lo que supondrá una verdadera integración comercial a escala internacional.

Las compañías fundadoras participarán como accionistas a partes iguales en la nueva entidad. Además, la estructura está diseñada para ser abierta, de modo que en el futuro se podrá dar cabida a otras soluciones consolidadas, siempre que exista consenso entre los miembros actuales y se cumplan escrupulosamente los requisitos exigidos por la red de infraestructuras de la organización.

Desde el lado español, el director general adjunto de expansión internacional de la firma, Fernando Rodríguez, ha asegurado que este hito demuestra "la capacidad del sector bancario europeo para unir fuerzas y construir un sistema de pagos soberano, eficiente e innovador al servicio de los ciudadanos". En esta misma línea, representantes de las otras firmas fundadoras han coincidido en que el proyecto representa una firme declaración de intenciones sobre la capacidad comunitaria para asentar un ecosistema digital robusto e independiente.