Ceuta sigue al límite dos meses después de la invasión: "Nuestra tragedia empieza cada día, no vemos el final"

La situación de la frontera y la evolución de los flujos migratorios han condicionado durante los últimos años la actividad económica de Ceuta. El comercio y los servicios han tenido que adaptarse a los cambios registrados tras la pandemia, mientras los empresarios han reclamado estabilidad para poder mantener la actividad y atraer nuevas inversiones a la ciudad.

Sin embargo, el mayor impacto se ha derivado de la invasión del pasado mes de julio. Así, la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, Arantxa Campos, ha explicado en el programa Con Ánimo de Lucro de esRadio cómo la situación de la frontera ha afectado al tejido empresarial de la ciudad y ha defendido que el control fronterizo ha resultado necesario para recuperar la actividad económica.

Pérdida de clientes

Durante la entrevista, la presidenta de CECE ha recordado que, antes de la pandemia, alrededor de 500.000 personas de la zona de Tetuán podían acceder a Ceuta sin visado gracias a la excepción existente dentro del espacio Schengen. Según ha explicado, esa situación había permitido que los negocios ceutíes contaran con un mercado potencial formado por los habitantes de la ciudad y por esos visitantes procedentes del norte de Marruecos.

Concretamente, la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta ha situado en torno al 30% la parte de los comercios que habían registrado ventas a esos clientes. Sin embargo, después de la pandemia, el Boletín Oficial del Estado ha recogido la eliminación de esa excepción y los negocios han tenido que buscar nuevas vías de actividad.

Así las cosas, Campos ha explicado que algunos empresarios han orientado sus esfuerzos hacia el turismo procedente de la Península, el deporte o las empresas digitales. De este modo, ha señalado además que esta adaptación ha permitido mantener parte de la actividad económica, aunque ha reconocido que el comercio tradicional y los servicios han tenido que afrontar mayores dificultades.

Ahora bien, la situación de la frontera también ha afectado al consumo interno de Ceuta. Al respecto, la presidenta de la Confederación de Empresarios ha asegurado que la actividad comercial ha llegado a "mínimos" y ha descrito un escenario en el que las familias han retrasado decisiones de gasto como la compra de una vivienda o un vehículo. Asimismo, Campos también ha señalado que la campaña de vuelta al colegio ha registrado un comportamiento más débil y ha relacionado esta situación con el estado de ánimo de los ciudadanos.

Con todo, durante la entrevista Campos ha defendido que los empresarios no han reclamado únicamente ayudas económicas. Según ha explicado, el sector ha reclamado que se recupere una situación de estabilidad que permita desarrollar la actividad empresarial. Sin embargo, como ha detallado durante la entrevista, todavía se siguen produciendo llegadas a Ceuta por mar y a nado, lo que muestra que el control de la frontera está resultando insuficiente.

En cualquier caso, Campos ha destacado también el régimen fiscal especial de Ceuta como uno de los elementos que la ciudad ha podido utilizar para atraer actividad empresarial. Según ha explicado, este régimen ha contemplado una bonificación del 60% en el Impuesto sobre Sociedades, una bonificación del 75% en las cotizaciones a la Seguridad Social y una deducción del 60% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Así, la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta ha defendido que estas condiciones han podido resultar atractivas para la inversión y ha planteado la necesidad de mantenerlas si la ciudad se incorpora a la Unión Aduanera. En este sentido, ha recordado que Ceuta ha buscado el reconocimiento como Región Ultraperiférica de la Unión Europea para preservar sus particularidades fiscales. Campos ha citado el caso de Canarias como referencia.