El campo tampoco se traga los decretos de Sánchez y mantiene las protestas

Si los manifestantes de la Puerta del Sol han decidido quedarse pese a los decretos de vivienda aprobados este martes, el campo tampoco se da por satisfecho y mantiene las protestas a pesar de la prórroga de las ayudas al combustible profesional aprobada en el Consejo de Ministros: "Lo aprobado hoy no es ninguna solución".

El Consejo de Ministros ha prorrogado hasta final de año la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo agrícola y pesquero. El Gobierno vende la medida como una forma de compensar el alza del precio de estos combustibles derivado de la guerra en Irán. Pero para el campo, los 20 céntimos son migajas.

"El sector agrario mantiene las movilizaciones en toda España. Las medidas aprobadas hoy en el Consejo de Ministros no resuelven el problema de fondo, y el campo no va a parar hasta que haya soluciones reales para los problemas reales que sufre el sector", han señalado en un comunicado conjunto.

La factura sigue subiendo

Las organizaciones agrarias denuncian que el gasóleo agrícola cuesta ahora un 51% más que hace un año, pero la ayuda sigue exactamente donde estaba hace seis meses. Ni un céntimo más.

Y esto sucede cuando los tractores tienen que funcionar a pleno rendimiento: "Sementera, vendimia, maíz y, en pocas semanas, aceituna. Cuando el tractor no puede quedarse parado, el agricultor se encuentra con una ayuda congelada y una factura que sube cada semana".

Los números explican la protesta. "Producir una hectárea de cereal de secano ha pasado de costar 630,75 euros a 766,93 euros en un año: 136 euros más por hectárea, un 21,6% de incremento. El gasóleo se ha encarecido un 51% y el abonado, un 20%. Enfrente, el precio percibido por el trigo sube un 14%: la mitad. Esa diferencia es la rentabilidad que desaparece de cada explotación, y ningún agricultor puede absorberla indefinidamente", señalan.

Por eso las organizaciones agrarias no piensan recular. En los próximos días decidirán el calendario de nuevas protestas, que incluirá previsiblemente movilizaciones en distintas Comunidades Autónomas y una gran concentración ante el Ministerio de Agricultura. La Puerta del Sol ya estaba ocupada.