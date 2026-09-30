Indra ajusta cuentas y prescinde de la cúpula directiva de la era Escribano

Indra acelera su reestructuración interna en pleno giro de timón directivo. La compañía cotizada ha aprobado la destitución inmediata de cinco altos ejecutivos fuertemente vinculados a la etapa anterior pilotada por Ángel Escribano, en un movimiento que evidencia el deseo del nuevo equipo directivo de tomar el control absoluto del organigrama y pasar página cuanto antes.

Según la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cotizada española ha rescindido el contrato de piezas clave del anterior esquema corporativo: Manuel Ausaverri (Estrategia), Manuel Escalante (Tecnología), Antonio Mora (Organización), Juan Pedro Rodríguez (Internacional) y Miguel Ángel Panduro (hasta ahora al frente de Indra Space).

Fusión de áreas y concentración de poder

La remodelación no solo supone una purga de nombres en la cúpula, sino una reorganización profunda de sus divisiones operativas. Indra ha decidido fusionar áreas clave para recortar el tamaño de su comité directivo, que pasa a contar con solo 10 directores generales:

Defensa y Espacio quedan unificadas bajo una única dirección general capitaneada por Juan Ramón Hernández .

quedan unificadas bajo una única dirección general capitaneada por . Tráfico Aéreo y Movilidad se integran dentro de la división de ATM (Air Traffic Management), dirigida por Víctor Martínez .

se integran dentro de la división de ATM (Air Traffic Management), dirigida por . Operaciones (COO) pasa a manos de Frank Torres , catapultado desde Indra Land Vehicles.

pasa a manos de , catapultado desde Indra Land Vehicles. Secretaría General Técnica recae en David Santos, mientras que Miguel Forteza mantendrá las riendas de Control Financiero y M&A.

Por su parte, la nueva dirección de Estrategia, Tecnología y Productos quedará provisionalmente intervenida por el propio consejero delegado, Josep Maria Recasens, quien asumirá sus funciones de forma interina hasta que concluya el proceso de selección externo.

En un tono marcadamente directivo, Recasens ha justificado la maniobra asegurando que buscan construir una organización "más sencilla, más rápida y más capaz de ejecutar", situando la excelencia en el centro de las operaciones. En paralelo, el consejo de administración ha retocado el Reglamento interno para endurecer la gestión de potenciales conflictos de interés y precisar la dedicación de sus consejeros.

El laberinto del Plan Estratégico

Este movimiento en la cúpula se produce tras un reguero de retrasos y aplazamientos en la presentación del esperado Plan Estratégico de la compañía. Tras varios cambios de fecha y continuas apelaciones a la "paciencia" por parte del sector, el tándem Simón-Recasens prevé desvelar finalmente su hoja de ruta el próximo 25 de noviembre en el marco del Capital Markets Day.

La fecha supone el desenlace de un culebrón corporativo que arrancó en la era de Marc Murtra con el plan Leading the Future, continuó bajo el fugaz impulso de Ángel Escribano y acumuló demoras durante la transición de José Vicente de los Mozos. Ahora, la nueva dirección busca encarar la cita habiendo soltado lastre en la cúpula para presentar un proyecto hecho a su medida.