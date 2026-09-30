Isabel Rodríguez tiene tres veces más viviendas que la "pyme buitre" propietaria del piso de Maricarmen

Este martes el Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros dos reales decretos de vivienda que incluyen medidas como la protección antidesahucios (realmente la protección a la inquiokupación) y la prohibición de determinadas compras de vivienda por fondos de inversión hasta 2028, entre otras. No obstante, será el próximo viernes cuando estos decretos pasen por el Congreso para su aprobación o rechazo.

Como ya hemos explicado aquí, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha referido a Urbagestión como "una pyme buitre, muy carroñera", en alusión a la empresa propietaria de la vivienda en la que residía (y que, según las últimas propuestas, podría volver a ocupar) la anciana de 87 años Maricarmen.

"Urbagestión, que es un fondo buitre, en puridad tal vez no lo sea, pero sí una pyme buitre, muy carroñera, lo hemos visto. Celebrando el final de este desenlace. Innecesario, porque nunca tendría que haber pasado por allí", decía esta mañana la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en un nuevo ataque a esta empresa.

En este medio hemos explicado también que esta pequeña empresa familiar tiene un sólo piso en propiedad, precisamente la vivienda situada en el distrito de Retiro. Por tanto, no estamos hablando ni de un gran tenedor ni de un fondo que posea dos inmuebles.

La ministra de Vivienda tiene el triple de propiedades

Más allá de este nuevo ataque del Gobierno a una empresa, que ni siquiera es una gran empresa, y de toda la campaña de desprestigio que ha organizado en su contra (algo que se ha normalizado, pero que constituye un hecho muy grave), resulta especialmente llamativo que la ministra de Vivienda califique de "pyme buitre y muy carroñera" a una pequeña empresa que tiene menos viviendas en propiedad que ella.

De acuerdo con su última declaración de bienes y rentas, presentada en el Congreso de los Diputados el 3 de agosto de 2023, estos son los inmuebles que posee la ministra, todos en la provincia de Ciudad Real, de la que es originaria:

Una vivienda , una plaza de garaje y un trastero, al 50% de dominio, adquiridos en 2004.

, una plaza de garaje y un trastero, al 50% de dominio, adquiridos en 2004. Una vivienda y un trastero, al 50% de dominio, adquiridos en 2011.

y un trastero, al 50% de dominio, adquiridos en 2011. Una vivienda y una plaza de aparcamiento, al 100% de dominio, adquiridos en 2018.

Como se puede ver, la ministra de Vivienda tiene en propiedad el triple de viviendas que la pequeña empresa familiar a la que ataca llamándola "pyme buitre y carroñera".

¿Es Isabel Rodríguez otra "carroñera"?

A esto cabe hacerse varias preguntas. Por ejemplo: ¿si una pyme con una sola propiedad puede ser calificada de carroñera o buitre, qué calificativo merece alguien que tiene el triple de bienes inmuebles que ese supuesto fondo buitre? ¿Qué uso le está dando actualmente Isabel Rodríguez a esas tres viviendas, ya que ella no reside en Ciudad Real, sino en Madrid? ¿Está acaso la ministra de Vivienda especulando con sus tres casas?

Resulta especialmente hipócrita que estas afirmaciones provengan de alguien como Isabel Rodríguez, que posee varias viviendas y forma parte de un Gobierno que demoniza al pequeño propietario y, al mismo tiempo, protege al inquiokupa.