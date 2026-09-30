Maricarmen en Nueva York

El célebre calvario del alquiler en Nueva York no remite a una anécdota lejana; es el espejo que anticipa las consecuencias del Decreto Maricarmen. La norma pretende frenar a los fondos de inversión, pero al sustituir la verdadera política de vivienda por el simple bloqueo de los desahucios, la ley estará llamada a producir el efecto opuesto: atemorizar al pequeño propietario y reforzar el peso de los grandes tenedores. En la capital mítica del capitalismo, la combinación de prórrogas forzosas y juzgados colapsados ha convertido la recuperación de un inmueble en una maratón de, mínimo, más de un año. Y eso se traduce en precios. Pero el problema no radica en que los poderes públicos intervengan en el mercado, sino en que reduzcan su acción a colapsar los tribunales para que los tiempos de espera suplan su inacción.

Pretendidamente orientada a frenar la especulación, esa inoperancia expulsa en primer lugar al pequeño arrendador, incapaz de soportar gastos sin ingresos. Y el error de diagnóstico de la estrategia deviene aún mayor al ignorar la variable demográfica: querer frenar los precios mientras la población crece sin cesar es una quimera. Sin un control riguroso de la demanda —vía regulación estricta de la inmigración y cupos que limiten la población al parque residencial existente—, la presión sobre el suelo urbano resulta ingobernable. ​Frente a ese doble estrangulamiento —un Estado que bloquea los contratos y una demografía expansiva que infla la demanda hasta el infinito—, el mercado reacciona de forma profundamente regresiva.

Las exigencias de solvencia se vuelven inalcanzables para muchos perfiles normales y miles de pisos desaparecen de los portales de anuncios. Mientras el pequeño inversor huye atemorizado, los grandes tenedores, provistos del músculo financiero necesario para soportar impagos y pleitos interminables, expanden su presencia. ​El caso neoyorquino deja una lección clara: la intervención pública exige implicación estatal en varios frentes —edificación pública, ordenación de los flujos demográficos y seguridad jurídica—. Cuando la ley sustituye la construcción de casas por la parálisis judicial, el remedio no solo paraliza el mercado privado, sino que acaba entregándolo a las corporaciones a las que decía combatir.