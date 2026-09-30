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José García Domínguez

Maricarmen en Nueva York

Cuando la ley sustituye la construcción de casas por la parálisis judicial, el remedio no solo paraliza el mercado privado, sino que acaba entregándolo a las corporaciones a las que decía combatir.

Cuando la ley sustituye la construcción de casas por la parálisis judicial, el remedio no solo paraliza el mercado privado, sino que acaba entregándolo a las corporaciones a las que decía combatir.
Maricarmen, durante una concentración bajo el lema 'Maricarmen se queda', a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). | EUROPA PRESS

El célebre calvario del alquiler en Nueva York no remite a una anécdota lejana; es el espejo que anticipa las consecuencias del Decreto Maricarmen. La norma pretende frenar a los fondos de inversión, pero al sustituir la verdadera política de vivienda por el simple bloqueo de los desahucios, la ley estará llamada a producir el efecto opuesto: atemorizar al pequeño propietario y reforzar el peso de los grandes tenedores. En la capital mítica del capitalismo, la combinación de prórrogas forzosas y juzgados colapsados ha convertido la recuperación de un inmueble en una maratón de, mínimo, más de un año. Y eso se traduce en precios. Pero el problema no radica en que los poderes públicos intervengan en el mercado, sino en que reduzcan su acción a colapsar los tribunales para que los tiempos de espera suplan su inacción.

Del autor

Pretendidamente orientada a frenar la especulación, esa inoperancia expulsa en primer lugar al pequeño arrendador, incapaz de soportar gastos sin ingresos. Y el error de diagnóstico de la estrategia deviene aún mayor al ignorar la variable demográfica: querer frenar los precios mientras la población crece sin cesar es una quimera. Sin un control riguroso de la demanda —vía regulación estricta de la inmigración y cupos que limiten la población al parque residencial existente—, la presión sobre el suelo urbano resulta ingobernable. ​Frente a ese doble estrangulamiento —un Estado que bloquea los contratos y una demografía expansiva que infla la demanda hasta el infinito—, el mercado reacciona de forma profundamente regresiva.

Las exigencias de solvencia se vuelven inalcanzables para muchos perfiles normales y miles de pisos desaparecen de los portales de anuncios. Mientras el pequeño inversor huye atemorizado, los grandes tenedores, provistos del músculo financiero necesario para soportar impagos y pleitos interminables, expanden su presencia. ​El caso neoyorquino deja una lección clara: la intervención pública exige implicación estatal en varios frentes —edificación pública, ordenación de los flujos demográficos y seguridad jurídica—. Cuando la ley sustituye la construcción de casas por la parálisis judicial, el remedio no solo paraliza el mercado privado, sino que acaba entregándolo a las corporaciones a las que decía combatir.

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