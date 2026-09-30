Juan Bravo, en esRadio: "La acampadas de Ceuta y Sol son el fracaso del Gobierno en materia de inmigración y vivienda"

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas señalados por los españoles y el mercado del alquiler ha afrontado una creciente falta de oferta. En este contexto, el Gobierno ha planteado nuevas medidas destinadas a ampliar la protección de determinados inquilinos, mientras desde el Partido Popular se ha reclamado un aumento del parque de vivienda disponible.

En este sentido, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, ha criticado en el programa Con Ánimo de Lucro de esRadio los decretos aprobados por el Gobierno en materia de vivienda y ha sostenido que las medidas no han resuelto el principal problema del mercado del alquiler: la falta de oferta.

'Cero medidas' para aumentar la oferta

Bravo ha centrado buena parte de su intervención en la necesidad de aumentar el número de viviendas disponibles. Según ha defendido, el propio Gobierno ha reconocido en el decreto que ha existido un problema de oferta y de plazos, pero, a su juicio, no ha incorporado medidas para reducir los tiempos de tramitación ni para poner suelo disponible.

"Reconocen que el problema es de oferta", ha afirmado el dirigente popular, quien ha añadido que también se han reconocido problemas relacionados con los plazos. Sin embargo, ha reprochado al Ejecutivo que no haya incluido medidas para agilizar los procedimientos.

En este sentido, Bravo ha defendido que el PP ha planteado iniciativas relacionadas con la legislación del suelo y ha asegurado que, si se hubieran aprobado hace dos años, "hoy habría viviendas que ya se estarían entregando". Así, su propuesta ha pasado por incrementar la construcción.

Por otra parte, el vicesecretario del PP también ha cuestionado las medidas destinadas a ampliar la duración de los contratos. Y es que, según ha explicado, si un propietario ha percibido que recuperar su vivienda podía resultar complicado cuando el inquilino dejara de pagar, podía optar por no ponerla en alquiler.

Con todo, el dirigente del PP también ha criticado algunos de los conceptos empleados en el decreto. Concretamente, ha señalado la expresión "precio notablemente inferior al del mercado" y ha cuestionado que no se haya concretado qué porcentaje suponía esa diferencia.

Asimismo, ha afirmado que el decreto ha incluido medidas fiscales que no han guardado relación directa con el objetivo de proteger a las familias vulnerables y ha cuestionado que parte del texto haya estado dedicada a instrumentos financieros de ahorro.

Gestión de Ceuta

Finalmente, Bravo ha vinculado el debate sobre vivienda con otros asuntos de actualidad y ha criticado la gestión del Gobierno en Ceuta. En este sentido, se ha referido a la invasión de Ceuta, asegurando que la situación de la ciudad ha supuesto un "fracaso" de la gestión gubernamental en materia de inmigración.