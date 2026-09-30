Junts deja en el aire el apoyo al decreto: críticas al "numerito" del Gobierno y "preocupación"

Los votos clave de Junts para aprobar uno de los dos decretos del Gobierno sobre Vivienda siguen en el aire. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha transmitido que su grupo se siente "decepcionado" y "preocupado" tras haber analizado el decreto ley que se va a votar este mismo viernes en la Cámara Baja para decidir si se convalida o se deroga, pero no ha desvelado cuál va a ser su voto.

En los pasillos del Congreso, Nogueras ha afirmado que Junts ha hecho un primer análisis del texto aprobado por el Ejecutivo y que incluye medidas como la prohibición de desahucios hasta 2030, la prórroga durante dos años de los contratos de alquiler que venzan y un escandaloso preámbulo.

La diputada ha mostrado sus dudas en cuanto a que el texto pueda proteger realmente a las familias, pero ha dicho que seguirán analizando el documento para aclarar su posición de aquí al viernes.

En su comparecencia en catalán ante los periodistas, la diputada no se ha referido al segundo decreto con la prórroga automática de los alquileres, aprobado por el Gobierno a instancias de Sumar y del Sindicato de Inquilinas, y es que los separatistas ya habían trasladado su rechazo frontal a esa segunda norma.

Nogueras ha dicho que esa decepción y preocupación se explica porque el decreto ley tenía dos objetivos principales, que eran prohibir a los fondos buitre comprar vivienda y proteger a las familias, y tal como está redactado, a su juicio, no consigue ninguno de los dos.

La portavoz de los separatistas ha apuntado que los fondos de inversión "pueden seguir comprando" a pesar del decreto, que a su juicio también desprotege al pequeño propietario si, por ejemplo, quiere dejar en herencia un piso a su hijo. Según Nogueras, si un propietario quiere dejar en herencia a su hijo un piso, el inquilino que resida en la vivienda tiene prioridad sobre el familiar.

Fuentes de la formación separatista también han criticado el "numerito" que ha formado el Gobierno separando en dos decretos las medidas de vivienda. Esas mismas fuentes aseveran que, además, parece que el PSOE y Sumar se están contradiciendo entre ellos y eso no es digno de "un Gobierno serio". "Falta rigor, solvencia y compromiso", apostilla la formación catalana.

El partido también ha criticado que el Ejecutivo no ha dado mucho margen de negociación ni han pasado los documentos con el suficiente tiempo para ver si pasan el filtro jurídico, al tiempo que ha insistido en que siguen haciendo falta medidas que incrementen la oferta de vivienda.