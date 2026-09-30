La Comunidad de Madrid logra la máxima calificación crediticia por las cinco grandes agencias internacionales

La Comunidad de Madrid ha obtenido la máxima calificación crediticia de su deuda por parte de las cinco grandes agencias internacionales: S&P, Moody's, Fitch, DBRS y Scope. La alemana Scope Ratings ha elevado la nota de A a A+, según explicó la consejera de Economía, Hacienda y Empleo en un encuentro informativo con medios de comunicación.

Madrid se convierte de esta forma en un destino fiable para los inversores internacionales y en un motor económico para España, ya que ninguna comunidad autónoma puede conseguir un rating superior al del Estado, de manera que es lo máximo a lo que la una CCAA puede aspirar.

Madrid obtiene la mejor calificación posible

El hecho de obtener la máxima calificación crediticia de su deuda conlleva varias ventajas prácticas. Un rating más alto suele traducirse en tipos de interés más bajos cuando Madrid emite bonos o pide préstamos, al considerársele un pagador más fiable. También supone una señal de solvencia de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, Scope ha situado el perfil crediticio individual de Madrid por encima de las otras CCAA, con una puntuación de 84 puntos sobre 100 posibles, y destaca como sus principales fortalezas su economía rica y diversificada, su consolidado acceso a los mercados, un perfil de deuda favorable, un sólido colchón de liquidez y un buen comportamiento en las cuentas públicas.

El informe también subraya que el endeudamiento madrileño mantiene una trayectoria descendente y se sitúa por debajo de la media autonómica. Scope valora también su capacidad administrativa, su larga trayectoria de gestión financiera prudente y sus factores sociales, apoyados en el dinamismo demográfico y laboral. Así, Madrid registró un PIB per cápita un 37% superior a la media nacional en 2024 y cerró 2025 con una tasa de paro del 7%.

La CAM se financia por sus propios medios

Por último, a todo esto, hay que unir que la Comunidad de Madrid se financia íntegramente a través de los mercados de capitales y de la banca, sin recurrir a los mecanismos de liquidez que el Estado pone a disposición de las autonomías.

Así pues, el mensaje que mandan las agencias es que la Comunidad de Madrid presenta un bajo riesgo de impago, al mismo tiempo que se financia por sí misma y está en el mejor escalón posible (dentro del régimen común). Si bien no garantiza el éxito futuro, sí que abarata la posible financiación y refuerza la confianza de los inversores, tanto internacionales como nacionales, señalando a Madrid como la economía regional más sólida del país.