La cara B de la acampada de Sol: un estanco pierde el 80% de las ventas y Rodilla blinda sus baños

La acampada de la Puerta del Sol continúa después de que los manifestantes hayan rechazado los dos reales decretos aprobados por el Gobierno para intentar sacar adelante el denominado 'decreto Maricarmen'.

Mientras los concentrados mantienen su intención de permanecer en la plaza, los negocios de la zona empiezan a sufrir las consecuencias de una acampada que ha alterado el movimiento habitual en uno de los principales puntos comerciales y turísticos de Madrid.

Uno de los testimonios más contundentes procede de un estanco situado en las inmediaciones de Sol, cuyo responsable asegura que estos días está registrando un 80% de pérdidas. Según explica, la ausencia de turistas está siendo determinante: "No se acerca ningún turista" debido a la situación que se está viviendo en la plaza.

La acampada se ha instalado precisamente en uno de los lugares más transitados de la capital, con cientos de personas permaneciendo en la zona y dificultando el tránsito habitual. Una situación que algunos comerciantes ya empiezan a notar en sus negocios.

Rodilla pone seguridad en los baños

La situación también ha obligado a algunos establecimientos a adoptar medidas para evitar que las instalaciones sean utilizadas por personas que no son clientes. Es el caso de Rodilla, donde han colocado a una persona vigilando el acceso a los baños y únicamente permiten utilizarlos a quienes presentan un ticket de compra.

Pintada en los baños del Rodilla de la Puerta de Sol | Fuente: Libre Mercado

El trabajador encargado de controlar el acceso explica que han tomado esta decisión después de detectar que algunas personas entraban en los baños sin ser clientes y que varios han realizado pintadas en las instalaciones. De esta manera, el establecimiento trata de impedir que sus aseos se conviertan en una extensión de la acampada.

No es el único comercio que ha tenido que estar pendiente del comportamiento de los manifestantes. Desde el Mirador de Sol, uno de sus trabajadores ya explicaba a Libre Mercado que algunos acampados habían intentado entrar en el restaurante para dormir, incluso en las escaleras. El establecimiento ha tenido que vigilar que no accedan a sus instalaciones con este propósito.

Menos clientes y tardes más tranquilas

Otros negocios de la zona también han comenzado a percibir un descenso en el movimiento habitual. Desde Estilo MMA Madrid explicaban que las tardes suelen ser "un poco caóticas" por la cantidad de clientes que reciben, pero que ese día "apenas han venido". Su trabajadora reconocía que la acampada podía estar influyendo en esta situación, aunque también señalaba que no podía determinar hasta qué punto era la causa.

En la misma línea, desde la joyería Orocharro apuntaban que por la mañana suele existir más movimiento que por la tarde, al tiempo que advertían de que la acumulación de personas en la plaza podría terminar repercutiendo en las ventas.

La preocupación de los comerciantes llega mientras los organizadores de la protesta mantienen su intención de continuar con la acampada. Tras conocerse que el Gobierno pretende aprobar dos decretos en lugar del texto único que reclaman, los concentrados han coreado en Sol "¡No nos vamos sin decreto Maricarmen!".

Una de las manifestantes aseguraba a Libertad Digital que seguirán allí "hasta que haga falta" y planteaba incluso la posibilidad de hablar con los trabajadores sobre una eventual huelga general. Las portavoces del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río y Valeria Racu, también han insistido en que la lucha "sigue en las calles".